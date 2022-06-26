الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية

هبة بريس _ وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يبلغ في الوقت الراهن مرحلة إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان: “في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

والخميس، دعت المنظمة الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم.

وتم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط أفريقيا حيث ينتشر الفيروس عادة. وباتت المنطقة الأوروبية مركز انتشار الفيروس.

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