الصورة تعبيرية

الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية

2022-06-26 / 11:35
0
هبة بريس _ وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يبلغ في الوقت الراهن مرحلة إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان: “في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

والخميس، دعت المنظمة الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم.

وتم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط أفريقيا حيث ينتشر الفيروس عادة. وباتت المنطقة الأوروبية مركز انتشار الفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنوب أفريقيا… ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي إلى 20 قتيلا

جنوب أفريقيا… ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي إلى 20…

2022-06-26 / 11:46
Photo of ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

2022-06-26 / 11:20
Photo of مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

2022-06-26 / 09:41
Photo of عملية دهس في نيويورك ..قتيل و إصابات

عملية دهس في نيويورك ..قتيل و إصابات

2022-06-26 / 09:31
Photo of العثور على 17 جثة في حانة ليلية ببلدة “إيست لندن” بجنوب إفريقيا

العثور على 17 جثة في حانة ليلية ببلدة “إيست…

2022-06-26 / 09:16
Photo of تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة للعيش في العالم

تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة…

2022-06-25 / 23:14
Photo of الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

2022-06-25 / 23:01
Photo of ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا متطرفا”

ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا…

2022-06-25 / 22:26
Photo of قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

2022-06-25 / 18:24
Photo of المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

2022-06-25 / 10:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق