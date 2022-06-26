عملية دهس في نيويورك ..قتيل و إصابات
هبة بريس _ الرباط
قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك، وفقا لما ذكرته صحيفة “New York Post”.
.وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن سائق سيارة كان يحاول الهروب من الشرطة ما أدى إلى اصطدامه بالمشاة.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع رجل يبلغ من 67 عاما. كما يوجد بين المصابين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وتمكنت الشرطة من احتجاز المتسبب بالحادث.
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اصبحنا في زمن القوي ياكل الضعيف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
بداية النهاية لامريكا غالبا وباذن الله قوة تتمسك بقوتها مائة عام فسبحان الله جميع الامبراطوريات منذ نشأتها في التاريخ قبل المئة عام تنهار..
انسانيتهم وعدالتهم وحريتهم الإنسانية .والله نقول نحن أسيادهم في كل شيء الاسلام دين رنا ومصدر طاقتنا للدول العربية جمعاء والاسلامية. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يارب..
الحمد لله على كل ما يحدث عنهم واسأل الله ان لا يرفع عنهم البلاءةاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فيهم .الان أتى دورهم..
قال تعالى :«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
وصفهم الله تعالى في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى.«آوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ» سورة التوبة. فسقوط القوة العالمية بات وشيكا بضلمهم وجبروتهم..
الله اكبر اللهم زدهم ودمرهم يا ارحم الراحمين انه ذنب العرب والمسلمين تقتيلهم وتشريدهم واكل ثرواتهم..
أمريكا تعتبر نفسها راعية حقوق الإنسان وهي اساس الظلم والجبروت في الارض ..
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين ودمرهم كما دمروا بلدان العرب والمسلمين وقتلوا وشردو واسرو وجردوا وسجنوا اللهم عليك بهم ..
اللهم دمر الكفار واعداء الدين الاسلامي اللهم اضرب الضالمين بالضالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم دمر امريكا دمارا كاملا ..
يمهل ولا يهمل سبحان الله سبحان مغير الاحوال هذه الدولة التي كانت تهتف بحقوق الانسان لم يعد لديهم ادنى حق الان..
حقوق الإنسان تعطى للإنسان الذي يحسن التصرف بها لكسب حقوقه اما عندما يبدا النهب والتدمير والاعتداء وسط صفوف القوات العمومية فهو يبقى تخريب وليس مطالب ..
كيفما كانت الاحوال يجب ان يكون هناك احترام للشرطة وتأدية واجبهم المهني..
يجب الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه المساس او الاعتداء على الشرطة لانها. دائما تكون في خدمة الشعب والمواطن..
نتمنى من الشرطة الأمريكية القبض على المجرمين والحكم عليهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم..
كل التوفيق والنجاح والسداد للشرطة اينما كانت التي تخدم الصالح العام..
دور الشرطة مهم في كل بقاع الأرض فهي العادلة في الحقوق والكرامة والقبض على المجرمين بتطبيق القانون بشفافية ونزاهة..
كل التوفيق والنجاح للشرطة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ..
يجب على كل مواطن احترام نفسه والاخرين وعدم القيام بشيء يحضره القانون ..
لو كانت الشرطة المغربية تشتغل بنفس منهاج الشرطة الأمريكية لتحول المغرب كله إلى جنة حيث تسير مطمىنا
الشرطة الأمريكية من اجمل الشرطة العالمية حيث الاحترام والكفاءة والمسؤولية وعدم أخذ الرشوة والانضباط
انا شخصيا اعيش هنا منذ 14سنة لم ارى حالات تحرش أو سرقة أو خطف كما يقع في المغرب أمام الشرطة
البحر الكل يحترم الآخر والشرطة في خدمة الشعب تخيل في ظرف خمسة دقائق تكون حاضرة وداىما على مدى 24ساعة ومعها سيارة الإسعاف والوقاية المدنية حيث سينتظر المغاربة 500ماىة سنة للوصول إلى ما وصلت إليه امريكا
فكفى حقدا وانتقادا للغرب لانه هذا بسبب الحقد الدفين الذي يكنه بعض المتشددين للغرب بصفة عامة