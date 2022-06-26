طقس الأحد.. أجواء حارة في مناطق من المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع نزول قطرات من الأمطار الجد خفيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

كما سيلاحظ نمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما يرتقب تناثر حبات من الغبار محليا جنوب البلاد، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و25 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، فيما ستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بباقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة، خلال النهار، فلن تتغير كثيرا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والجرف، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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