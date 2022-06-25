سعد لمجرد يتفوق على الحملات المسعورة و يتصدر الترند المصري من حفل زفاف

نجلاء مزيان- هبة بريس

رغم الحملات المسعورة الذي تعرض لها النجم المغربي سعد لمجرد من طرف أشخاص مجهولين، بغية إلغاء حفلاته في الدول العربية و كذا تشويه سمعته.

استطاع “لمعلم” أن يتصدر الترند المصري بعد إحيائه لحفل زفاف في أحد الفنادق الفاخرة في القاهرة، حيث احتفل بطريقته الخاصة بالعروسين.

وقدم سعد لمجرد مجموعة من أغانية المشهورة و الناجحة مثل “لمعلم”، و إنتي باغية واحد”، “عدى الكلام” وغيرها …

و حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تقديم أغنية «انساي» بطريقة استعراضية، الأمر الذي جعل الحاضرين يتفاعلون معه بقوة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0