الجزائر العاصمة

تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة للعيش في العالم

2022-06-25 / 23:14
0
هبة بريس - وكالات

تذيلت عدد من المدن العربية تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، فقد تواجدت سبع مدن من الشرق الأوسط في المراكز العشرة الأخيرة.

واحتلت دمشق المرتبة الأخيرة 172، وجاءت العاصمة الليبية طرابلس، في المركز 170 والعاصمة الجزائرية، الجزائر، في المرتبة 169، وطهران حلت في المرتبة 163.

كما غابت بيروت عن التصنيف، التي دُمّرت أحياء واسعة منها بفعل انفجار مروع شهده مرفأها عام 2020، ما فاقم عواقب الانهيار المالي والاقتصادي وتبعات انعدام الاستقرار السياسي.

وأرجع التقرير، الذي تعدّه “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت”، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة “ذي إيكونوميست” الإنكليزية، تأخر هذه المدن العربية إلى عوامل الصراعات والحروب والإرهاب.

في المقابل، حلّت مدينة فيينا في صدارة التصنيف، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019.

وخلفت العاصمة النمسوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.

وأعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.

وهيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، إذ إن ستةً منها كانت من نصيب مدن هذه القارة، ومنها كوبنهاغن وزيوريخ اللتان حلّتا بعد فيينا وجنيف (السادسة). وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدّم الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة بالتساوي) وفانكوفر (الخامسة) وتورنتو (الثامنة).

وحلّت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمةً 23 مرتبة عما كانت عليه عام 2021. ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين، خلف مونتريال (23). واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً بثماني درجات على مدريد (43).

وصنفت ميلانو الإيطالية تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

2022-06-25 / 23:01
Photo of ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا متطرفا”

ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا…

2022-06-25 / 22:26
Photo of قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

2022-06-25 / 18:24
Photo of المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

2022-06-25 / 10:48
Photo of المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

2022-06-24 / 18:43
Photo of إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد…

2022-06-24 / 18:36
Photo of وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها ب “غير مقبولة

وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها ب “غير…

2022-06-24 / 18:25
Photo of بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

2022-06-24 / 18:10
Photo of الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-06-24 / 14:37
Photo of بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون…

2022-06-24 / 11:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق