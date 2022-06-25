الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

هبة بريس - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان “في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.

والمرض عموما متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ أيار/مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على اراضيها.

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