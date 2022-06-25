ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا متطرفا”

هبة بريس- وكالات

ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ووجهت إليه تهمة القتل العمد والشروع في القتل وارتكاب أعمال إرهابية بعد إطلاق نار في وسط العاصمة النرويجية أوسلو.

وقُتل شخصان وأصيب 21 آخرون، 10 منهم خطيرة، فى منطقة مزدحمة تشتهر بأنها مقصد للحياة الليلية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت الشرطة إنها تعتبر الهجوم عملاً من أعمال الإرهاب الإسلامي المتطرف.

وأٌطلقت النار على الضحايا داخل “حانة لندن” وخارجها، وهي ملتقى شهير لمثليي الجنس والمتحولين جنسيًا، وبالقرب من ملهى “هير نيلسون جاز كلوب” وحانة أخرى.

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