ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا متطرفا”

2022-06-25 / 22:26
0
هبة بريس- وكالات

ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ووجهت إليه تهمة القتل العمد والشروع في القتل وارتكاب أعمال إرهابية بعد إطلاق نار في وسط العاصمة النرويجية أوسلو.

وقُتل شخصان وأصيب 21 آخرون، 10 منهم خطيرة، فى منطقة مزدحمة تشتهر بأنها مقصد للحياة الليلية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت الشرطة إنها تعتبر الهجوم عملاً من أعمال الإرهاب الإسلامي المتطرف.

وأٌطلقت النار على الضحايا داخل “حانة لندن” وخارجها، وهي ملتقى شهير لمثليي الجنس والمتحولين جنسيًا، وبالقرب من ملهى “هير نيلسون جاز كلوب” وحانة أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة للعيش في العالم

تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة…

2022-06-25 / 23:14
Photo of الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

2022-06-25 / 23:01
Photo of قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

2022-06-25 / 18:24
Photo of المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

2022-06-25 / 10:48
Photo of المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

2022-06-24 / 18:43
Photo of إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد…

2022-06-24 / 18:36
Photo of وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها ب “غير مقبولة

وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها ب “غير…

2022-06-24 / 18:25
Photo of بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

2022-06-24 / 18:10
Photo of الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-06-24 / 14:37
Photo of بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون…

2022-06-24 / 11:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق