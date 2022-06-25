فوزي لقجع

كبار الصحفيين الأفارقة ورؤساء الإتحادات الكروية يهنؤون فوزي لقجع بمناسبة إنتخابه لولاية ثالثة

2022-06-25 / 21:35
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هبة بريس - متابعة

توصل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع وبمناسبة إنتخابه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لولاية ثالثة.

رؤساء الإتحادات قدموا جزيل الشكر لفوزي لقجع على ما قدمه لكرة القدم الإفريقية ومساهمته الكبيرة في تطويرها.

كما قدم كبار الصحفيين الأفارقة تهانيهم لفوزي لقجع بمناسبة إعادة إنتخابه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشكرهم لما قدمه لتطوير كرة القدم المغربية خاصة والإفريقية خاصة.

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