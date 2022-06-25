بنكيران يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بأخنوش حول “قضية اختفاء 12 مليار “

هبة بريس - الرباط

قال عبد الاله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أنه اتصل هاتفيا برئيس الحكومة ، عزيز اخنوش ، للاستفسار حول “حقيقة تحويل 12 مليار درهم “، لافتا انه لايتعامل مع الحكومة بمنطق العداوة .

وأضاف بنكيران ، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لـحزب العدالة والتنمية اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط ، انه استفاق كما المغاربة على خبر “اختفاء 12 مليار درهم ” من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ، مما دفعه لربط للاتصال بعزيز اخنوش الذي وضعه في الصورة من خلال تاكيده ان الامر بتعلق باخبار كاذبة “فاك نيوز “.

وكذبت المديرية العامة للضرائب، بشكل قاطع، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول اختفاء 12 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وقيامها بحملة مراقبة للبحث في أسباب عدم تحويلها إلى خزينة الدولة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، عكس ما تم الترويج له من مغالطات وأخبار كاذبة.

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