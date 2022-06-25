خوفا من تكرار “احداث مليلة ” ..المغرب يشدد المراقبة بحدود سبتة المحتلة

هبة بريس - الرباط

شددت القوات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية المراقبة على حدود سبتة المحتلة، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو الاحداث المأساوية التي شهدتها مدينة مليلية المحتلة بالامس ، بعد عملية اقتحام جماعي اسفرت عن اصابات ووفيات في صفوف المقتحمين .

وتم اتخاذ إجراءات لتمشيط المناطق المجاورة بهدف رصد أي تحركات مشبوهة لمهاجرين غير نظاميين، من أجل اتخاذ خطوات استباقية لتفادي حدوث عملية اقتحام جماعي للثغر المحتل .

هذا واقتحم المئات من المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء يوم أمس الجمعة، معبر مليلية الحدودي بشكل عنيف ما أسفر عن تسجيل 18 حالة وفاة بين صفوف المهاجرين فيما اصيب عدد من افراد القوات العمومية الذين يوجدون تحت المراقبة الطبية .

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