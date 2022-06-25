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التصنيف العالمي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يرتقي للرتبة العاشرة عالميا

2022-06-25 / 19:39
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هبة بريس - و م ع

إرتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للرتبة العاشرة عالميا في التصنيف الذي أصدره، اليوم السبت، موقع “Futsal World Ranking ” المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

وأصبح المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على 1429 نقطة، بعدما صعد مركزين مقارنة مع آخر تصنيف.

وبحسب الموقع المتخصص، فإن إرتقاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة جاء بعد تأهله لنصف نهاية كأس العرب التي تجرى أطوارها بالمملكة العربية السعودية، حيث سيواجه يوم غد الأحد بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي ( الثانية والنصف زوالا بالتوقيت المغربي) نظيره المصري.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد تأهل إلى نصف نهاية كأس العرب، بعد فوزه على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما ، أمس الجمعة بمدينة الدمام، لحساب ربع نهاية المسابقة.

يشار إلى أن منتخب البرازيل يحتل صدارة الترتيب العالمي (1796 نقطة) ، متقدما على إسبانيا (1754 نقطة) والبرتغال (1744 نقطة).

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