عودة العلاقات الدبلوماسية ..وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي يزور اسبانيا
قام وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي المغربي ، بزيارة رسمية لاسبانيا هذا الاسبوع، وذلك في اطار تعزيز التعاون الامني الثنائي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين .
وترأس الوفد المغربي للدرك الملكي الجنرال محمد معمر و الكولونيل ماجور محسن بوخبزة رئيس الشرطة القضائية للدرك الملكي بالرباط و الكولونيل ماجور عبد المنعم الدبسي القائد الجهوي للدرك الملكي بالعيون و الكولونيل محمد بريني ملحق ادارة الدرك الملكي بمدريد ، حيث جرى استقبال الوفد المغرب من طرف ضباط بجهاز “كوارديا سيفيل ” الاسباني .
واستقبل الوفد المغربي، من طرف مستشار “فرناندو كارابياس” ، قائد جهاز “الحرس المدني الاسباني ” الذي أثنى على متانة التعاون الامني بين المغرب واسبانيا ، كما ان هذه الاجتماعات الثنائية تنظم بصفة سنوية بالمغرب و اسبانيا حيث كان اخر اجتماع عرفته مدينة اكادير وسط سنة 2019.
15 تعليقات
نتمنى ان تكون علاقات التعاون بين البلدين وان تستمر من اجل مصلحة البلدين والشعوب ..
عودة العلاقات المغربية الإسبانية ستضخ دماء جديد في مجموعة من المجالات الإقتصادية فهي تعتبر بوابة المغرب على أوروبا..
السياسة مصالح تنتهي العداوة ولا صداقة بانقضاء المصلحة..
اللهم احفظ المغرب وشعب المغرب وملك المغرب..
حذار ثم حذار اسبانيا تغازلنا فقط اسبانيا لم تكن يوما محلة ثقة..
نطالب بإلحاح من الدول الأوروبية بفتح قنصلياتها بالصحراء المغربية لادخالها ضمن الوحدة الترابية ..
منذ الاعتراف الاسباني والأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح التمثيليات الدبلوماسية في العيون والداخلة اتضحت معالم التطرف السياسي لدى الجارة الشرقية..
االمغرب البلد العربي الوحيد الذي لديه مواقف مستقلة وثابية ..
اراضي مغربية محتلة سبتة و مليلية والجزر الجعفرية اين االرجال لكي يحرروها ..
ولا يوجد تعاون مغربي اسباني لتحرير سبتة و مليلية من والجزر من المستعمر الإسباني..
عودة العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا ودعم هذه الأخيرة لمغربية الصحراء والحكم الذاتي يؤكد على نجاح السياسة الخارجية المغربية..
بفضل القيادة الرشيدة لملكنا الغالي محمد السادس والدبلوماسية المغربية الناجعة..
تحية احترام وتقدير للدبلوماسيتين المغربية والإسلامية..
لطالما كانت اسبانيا شريك استراتيجي للمغرب. فهي تعتبر الشريك القوي للمغرب بفضل نجاعة ملكنا الغالي..
اجتماع الكبار مع الكبار ودع المشوشين يفتروا ويختلقوا في الاكاذيب ..