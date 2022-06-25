عودة العلاقات الدبلوماسية ..وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي يزور اسبانيا

هبة بريس - الرباط

قام وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي المغربي ، بزيارة رسمية لاسبانيا هذا الاسبوع، وذلك في اطار تعزيز التعاون الامني الثنائي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين .

وترأس الوفد المغربي للدرك الملكي الجنرال محمد معمر و الكولونيل ماجور محسن بوخبزة رئيس الشرطة القضائية للدرك الملكي بالرباط و الكولونيل ماجور عبد المنعم الدبسي القائد الجهوي للدرك الملكي بالعيون و الكولونيل محمد بريني ملحق ادارة الدرك الملكي بمدريد ، حيث جرى استقبال الوفد المغرب من طرف ضباط بجهاز “كوارديا سيفيل ” الاسباني .

واستقبل الوفد المغربي، من طرف مستشار “فرناندو كارابياس” ، قائد جهاز “الحرس المدني الاسباني ” الذي أثنى على متانة التعاون الامني بين المغرب واسبانيا ، كما ان هذه الاجتماعات الثنائية تنظم بصفة سنوية بالمغرب و اسبانيا حيث كان اخر اجتماع عرفته مدينة اكادير وسط سنة 2019.

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