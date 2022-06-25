ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بالجزائر.. الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة يستنكر “ظروف الإقامة الكارثية”

هبة بريس - متابعة

انتقد الانحاد الكرواتي للكرة الطائرة، ظروف الاقامة المزرية بمدينة وهران الجزائرية التي تستضيف ألعاب البحر الابيض المتوسط .

وقل موقع الإذاعة والتلفزيون الكرواتي، تصريحات أدلى بها فران زانيك سكرتير الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة، أمس الجمعة 24 يونيو، والتي استنكر خلالها “الظروف الكارثية” التي تفاجأ بها مجموعة من الرياضيين الكروات المشاركين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​في وهران 2022.

وأكد فران زانيك أنهم “فوجئوا بشكل غير سار، فور وصولهم إلى الفندق ، بالظروف المؤسفة للسكن والنقل والطعام وظروف التدريب ، حتى في غياب صالة رياضية في الموقع”.

وأردف قائلا “من الصعب للغاية تحمل هذه الظروف لمدة 14 يوما في وهران”، مشيرا إلى أنه “يجب أن يجد طاقمه ، أولا ، طريقة للنجاة خلال هذه البطولة”.

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