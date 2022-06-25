بنكيران لبوعياش : “حزبنا ليس ضد المرأة وعليك الاعتذار عن الطعن في الدين “

هبة بريس - الرباط

اعتبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ماصدر عن أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص الارث في الاسلام ، بمثابة “طعن في الدين “.

وطالب بنكيران ، اليوم السبت في اجتماع للجنة الوطنية لحزبه ، من بوعياش ، الاعتذار على ماصدر عنها من “,اتهامات وجهتها إلى الله عز وجل بتفقير النساء وإغناء الرجال” بحسب تعبيره ، لافتا الى ان المغرب دولة اسلامية تحكمها امارة المؤمنين.

وأردف بنكيران قائلا ، ان حزب العدالة والتنمية ليس ضد المرأة مضيفا: “شي وحدين لا ندري حكايتهم ولا من نفخ لهم في أذنهم، قاموا يطالبون بتعديل قوانين الإرث وبإلغاء الإعدام وبإباحة الإجهاض، أقول لهم، من أين جئتم إلى السياسة، هذه الأخيرة تعالج مشاكل الناس، وليس خلق مشاكل للمجتمع”.

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