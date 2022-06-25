بنكيران لبوعياش : “حزبنا ليس ضد المرأة وعليك الاعتذار عن الطعن في الدين “
هبة بريس - الرباط
اعتبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ماصدر عن أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص الارث في الاسلام ، بمثابة “طعن في الدين “.
وطالب بنكيران ، اليوم السبت في اجتماع للجنة الوطنية لحزبه ، من بوعياش ، الاعتذار على ماصدر عنها من “,اتهامات وجهتها إلى الله عز وجل بتفقير النساء وإغناء الرجال” بحسب تعبيره ، لافتا الى ان المغرب دولة اسلامية تحكمها امارة المؤمنين.
وأردف بنكيران قائلا ، ان حزب العدالة والتنمية ليس ضد المرأة مضيفا: “شي وحدين لا ندري حكايتهم ولا من نفخ لهم في أذنهم، قاموا يطالبون بتعديل قوانين الإرث وبإلغاء الإعدام وبإباحة الإجهاض، أقول لهم، من أين جئتم إلى السياسة، هذه الأخيرة تعالج مشاكل الناس، وليس خلق مشاكل للمجتمع”.
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7 تعليقات
واش هذا السيد وأمثاله مازال مابغاش يعيق أن المغاربة راه فيهم الذين لا يؤمنون بدينه الاسلامي.يتحدث وكأننا كلنا مؤمنون بالخوريف. نحن في حاجة لقانون وضعي يطبق وبعيد عن العواطف الخرافية
وأنت عليك الإعتذار ل:حقوق الإنسان!
السي دودي والديها في سوق راسك ..تتكلم بحال إلى انت منظر..داوي خاوي اش جاب الخرافة الدين..هاحنا عايشين وسط أسيادك الغربيون…اوماشفنا حتى دودة السي دودي من تقدمهم و ديموقراطيتهم الخامجة..الي باغي تفرضها علينا اسي دودي..بزاف اعليك الإسلام..
للمعلق دودي عن اي قانون وضعي تتكلم.راه تلهزاطف الخرافبة هي التي نريدون نشرخا من علاقات رضاءبة.الاجهاد.افسال زواج القاصرات…لوعبتش تهاجم تلدين.الله يرجم تدربس تبنزكري.معروف ان من يريد مناصب عليا.فعلية محاربة الدين.زيادة اشك على انك مواطن مغربي.
بن كيران وامثاله هم خلفاء الله في ارضه
على هاذ الحساب.وهم من لهم الحق في رعاية الاحكام الدينية دون سواهم.
اذن نترك القوانين والاحكام الكونية ارضاء
لبن كيران الذي يحصل على سبعة ملايين
شهريا ولا يطالب بالمساوات معه.
انه النفاق والمنافقين في الدرك الاسفل من النار
شردمة قليلة من لا تومن بالدين الاسلامي وتحسب نفسها من هذا الوطن. بعض المرتزقة والمأجورين و اللقطاء من ينكر وجود الله عز جلاله
إن تنصروا الله ينصركم.هذا الاحتجاج من طرف حزب العدالة والتنمية في محله فبوعياش حقا تطعن في الدين عندما تتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة في موضوع الإرث .المغاربة مسلمون يتبعون تعاليم الإسلام ولا ينتظرون أحدا يعلمهم دينهم.كل ما يخالف الاسلام وماشرعه الله طعن في الدين وعلى المسلمين المؤمنين الدفاع عن دينهم بكل الوسائل الممكنة.