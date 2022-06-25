بسبب خبر اختفاء أمال ماهر…نقابة المهن الموسيقية تدخل على الخط

نجلاء مزيان

أصدرت النقابة المصرية للمهن الموسيقية بيان توضيحي على إثر الضجة التي أثارها رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب خبر اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر.

و في هذا الصدد، كشفت عبر ذات البيان أنها تواصلت مع أسرة الفنانة أمال ماهر، التي تعيش حياة هادئة بين أسرتها، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، قائلة: “النقابة لن تجد أي عضو في أزمة ولن تقف بجانبها، بل هي سند لكل الفنانين الأعضاء”.

و ضجت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تفيد احتجاز و اختطاف و كذا تعذيب الفنانة المصرية، أمال ماهر، من طرف طليقها، الأمر الذي جعل نقابة المهن الموسيقية تدخل على الخط و تحسم الجدل و جميع الإشاعات الرائجة.

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