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الناظور.. الحالة الصحية لعنصرين من القوات العمومية و33 مهاجرا مستقرة

2022-06-25 / 17:04
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هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم الناظور أن اثنين من أفراد القوات العمومية، و33 من المقتحمين الذين شاركوا، أمس الجمعة 24 يونيو 2022، في عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، يتواجدون حاليا تحت المراقبة الطبية بكل من المستشفى الحسني بالناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحالات الصحية لأفراد القوات العمومية والمقتحمين تعد مستقرة.

هذا واقتحم المئات من المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء يوم أمس الجمعة، معبر مليلية الحدودي بشكل عنيف ما أسفر عن تسجيل عشرات الإصابات بين صفوفهم وصفوف القوات العمومية.

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‫5 تعليقات

  3. انه لامر محزن ان نرى مثل هذا السلوك الا اخلاقي في دولة الحق والقانون..

  5. يجب تكثيف الجهود من أجل الوصول لحد الا وهو القضاء على المهاجرين غير الشرعيين..

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