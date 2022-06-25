الدرك يحد من نشاط عصابة إجرامية خطيرة نواحي تارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فككت عناصر الدرك بالمركز الترابي سبت الكردان التابع لسرية تارودانت، عصابة إجرامية وصفت ب ” الخطيرة”كانت تنشط بالمنطقة وكان عدد ضحاياها بالعشرات.

وجاء توقيف العصابة، بعد عدد من الشكايات توصلت بها عناصر الدرك الملكي بسبت الكردان، والتي تفاعلت معها بسرعة وجدية من خلال تطويق المنطقة موضوع عمليات السرقة.

واستنفرت مصالح الدرك كل عناصرها، ووضعت كمين محكم للإطاحة بالعصابة، بعد تحديد هويتهم ليتم توقيف أحدهم، حيث جرى تطويق المنطقة، ووضع حراسة أمنية مشددة، وهو ما ساهم في توقيف هذا العنصر الخطير في وقت قياسي. فيما لاذ شريكه بالفرار، كما تم حجز دراجات نارية وعدد من المسروقات.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل المحجوزات والموقوف، صوب مركز الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق معهم، قبل تقديمه أمام العدالة، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، في الوقت الذي تم فيه تحرير مذكرة بحث في حق الشريك الفار.

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