التجمعي شيري: نحن شباب يحب وطنه ويمارس السياسة بمنطق جديد‎ ‎

هبة بريس

احتضنت مدينة ورزازات يوم السبت 25 يونيو 2022، بقاعة المؤتمرات المنتدى، الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلات، ‏في موضوع “الدولة الاجتماعية ورهانات التنمية الاقتصادية”، أشرف على تأطير محاوره ثلة من قيادات الحزب، وأعضاء ‏الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية‎.‎

وفي كلمته الافتتاحية أشار يوسف شيري النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية الى أن شبيبة الأحرار هي ‏شبيبة تحب وطنها ومتعلقة بملكها وتمارس السياسة بمنطق جديد، منطق قوامها القرب والإنصات للمواطن ومواصلة دينامية ‏الأحرار التي بدأت منذ سنة 2016 وما زالت محافظة على نفس الوتيرة رغم الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي خلفتها الجائحة‎. ‎

وأضاف يوسف شيري بأن عزيز أخنوش يشكل القدوة لشبيبة الأحرار، وذلك من خلال ديناميته المتواصلة سواء كرئيس حزب أو ‏رئيس للحكومة أو كرئيس جماعة. وقد سارت الشبيبة التجمعية على هذا النهج ولم تركن إلى الصمت والتواري بعد الانتخابات ‏وإنما بادرت إلى تنظيم مبادرات ومنتديات جهوية لتأطير الشباب‎.‎

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