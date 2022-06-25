التجمعي شيري: نحن شباب يحب وطنه ويمارس السياسة بمنطق جديد‎ ‎

2022-06-25 / 16:39
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هبة بريس

احتضنت مدينة ورزازات يوم السبت 25 يونيو 2022، بقاعة المؤتمرات المنتدى، الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلات، ‏في موضوع “الدولة الاجتماعية ورهانات التنمية الاقتصادية”، أشرف على تأطير محاوره ثلة من قيادات الحزب، وأعضاء ‏الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية‎.‎

وفي كلمته الافتتاحية أشار يوسف شيري النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية الى أن شبيبة الأحرار هي ‏شبيبة تحب وطنها ومتعلقة بملكها وتمارس السياسة بمنطق جديد، منطق قوامها القرب والإنصات للمواطن ومواصلة دينامية ‏الأحرار التي بدأت منذ سنة 2016 وما زالت محافظة على نفس الوتيرة رغم الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي خلفتها الجائحة‎. ‎

وأضاف يوسف شيري بأن عزيز أخنوش يشكل القدوة لشبيبة الأحرار، وذلك من خلال ديناميته المتواصلة سواء كرئيس حزب أو ‏رئيس للحكومة أو كرئيس جماعة. وقد سارت الشبيبة التجمعية على هذا النهج ولم تركن إلى الصمت والتواري بعد الانتخابات ‏وإنما بادرت إلى تنظيم مبادرات ومنتديات جهوية لتأطير الشباب‎.‎

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‫2 تعليقات

  1. تمثلون حزب الانتهازية وشراء الدمام والتعتيم والكذب فقط ! في ضل حكومتكم دل الشعب المغربي :الغلاء التهميش والاحتقار للشعب وخدمتم اللوبيات والتماسيح والفاسدين والخاسر الأكبر هو الطبقة الكادحة والمحرومون…؟؟

  2. انتم شباب يحب الإنتهازية والصعود على اكتاف الفقراء وليس بينكم وبين الوطنية إلا الخير والاحسان

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