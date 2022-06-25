التجمعي شيري: نحن شباب يحب وطنه ويمارس السياسة بمنطق جديد
احتضنت مدينة ورزازات يوم السبت 25 يونيو 2022، بقاعة المؤتمرات المنتدى، الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلات، في موضوع “الدولة الاجتماعية ورهانات التنمية الاقتصادية”، أشرف على تأطير محاوره ثلة من قيادات الحزب، وأعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية أشار يوسف شيري النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية الى أن شبيبة الأحرار هي شبيبة تحب وطنها ومتعلقة بملكها وتمارس السياسة بمنطق جديد، منطق قوامها القرب والإنصات للمواطن ومواصلة دينامية الأحرار التي بدأت منذ سنة 2016 وما زالت محافظة على نفس الوتيرة رغم الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي خلفتها الجائحة.
وأضاف يوسف شيري بأن عزيز أخنوش يشكل القدوة لشبيبة الأحرار، وذلك من خلال ديناميته المتواصلة سواء كرئيس حزب أو رئيس للحكومة أو كرئيس جماعة. وقد سارت الشبيبة التجمعية على هذا النهج ولم تركن إلى الصمت والتواري بعد الانتخابات وإنما بادرت إلى تنظيم مبادرات ومنتديات جهوية لتأطير الشباب.
2 تعليقات
تمثلون حزب الانتهازية وشراء الدمام والتعتيم والكذب فقط ! في ضل حكومتكم دل الشعب المغربي :الغلاء التهميش والاحتقار للشعب وخدمتم اللوبيات والتماسيح والفاسدين والخاسر الأكبر هو الطبقة الكادحة والمحرومون…؟؟
انتم شباب يحب الإنتهازية والصعود على اكتاف الفقراء وليس بينكم وبين الوطنية إلا الخير والاحسان