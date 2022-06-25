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سانشيز: مافيات الاتجار في البشر مسؤولة عن مأساة مليلية

2022-06-25 / 15:37
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني، ببدرو سانشيز، السبت، إن “المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر” تتحمل مسؤولية المأساة التي حدثت في معبر مليلية، مستنكرا ما وصفه بـ”الاعتداء على وحدة أراضي إسبانيا”.

وقال بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي: “إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واقتحم نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا يطوق معبر مليلية المحتلة، أمس الجمعة ودخلوا في مناوشات عنيفة على مدى ساعتين مع قوات حرس الحدود مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

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