الدولي المغربي أبو خلال ينضم رسميا لنادي تولوز الفرنسي

2022-06-25 / 15:12
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هبة بريس

أعلن نادي تولوز الفرنسي، أمس الجمعة، رسميا، عن انضمام اللاعب المغربي الدولي زكرياء أبو خلال إلى صفوفه.

وجاء في بلاغ للنادي “يسر نادي تولوز لكرة القدم الإعلان عن انضمام اللاعب الدولي المغربي الشاب زكرياء أبو خلال إلى صفوفه”.

وأضاف أن النادي “يسعده استقبال هذا المهاجم الواعد ويرحب بزكرياء في فريق فيليب مونتانييه”.

وكان اللاعب، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وخاض 11 مباراة دولية وسجل هدفين مع أسود الأطلس، يلعب مع فريق “أ زيد ألكمار” لمدة ثلاث سنوات.

ونقل البلاغ عن الدولي المغربي قوله “أنا سعيد جدا بالتوقيع لتولوز، الذي يعتبر ناديا تاريخيا في فرنسا. إنها مرحلة جديدة في مسيرتي، آمل أن أجتاز خطوة جديدة وأن أصبح أكثر تنافسية. أرغب في إضفاء السعادة على مناصري الفريق”.

وكان هذا الجناح الأيمن قد ساهم في حصول فريقه على المركز الثالث في الدوري الهولندي قبل عامين، إلى جانب بلوغ دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وحسب وسائل إعلام، فإن نادي تولوز دفع مليوني يورو لتأمين خدمات لاعب كان لا يزال عقده مستمرا لمدة عام مع “أ زيد ألكمار”.

وتلقى زكرياء تكوينه تحت ألوان نادي “بي إس في أيندهوفن” المرموق، الذي ظهر معه لأول مرة في سن 18 عاما. وفي الصيف الموالي، انضم إلى “أ زيد ألكمار” ليواصل مسيرته. وفي صفوف هذا النادي الشهير في البطولة الهولندية، بدأ يحظى بزمن لعب أكبر واكتشف أيضا الدوري الأوروبي.

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