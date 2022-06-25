لجنة الأخلاقيات توقف التكناوتي والناهيري وتغرم أيت منا

هبة بريس

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات عقابية بحق كل من هشام أيت منا مسؤول بنادي شباب المحمدية، ومحمد الناهيري لاعب فريق الرجاء الرياضي، ورضا التكناوتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي.

وجاء في بلاغ للجنة انه عقب اجتماع لها، قررت تغريم هشام أيت منا مبلغ 50 ألف درهما، وتوقيف كل من محمد الناهيري لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، ورضا التكناوتي لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما.

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