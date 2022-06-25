مكناس.. توقيف 3 أشخاص متورطين في تزوير شواهد طبية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد وتزوير وثائق وشواهد صحية وتداولها بمقابل مادي والمشاركة.

وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب متدرب بالقطاع الصحي بمدينة مكناس، متلبسا بتسليم شهادة طبية تحمل بيانات صحية مغلوطة لفائدة أحد المشتبه فيهم مقابل تسلمه مبلغا ماليا، وذلك بوساطة من الموقوف ثالثا.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي من حجز وثائق طبية مزورة تتضمن شواهد طبية واختبارات PCR للكشف عن وباء كوفيد-19 وجوازات للتلقيح، فضلا عن حجز حاسوب محمول.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم.

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