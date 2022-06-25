برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على أجورهم
أعلن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ،اليوم الجمعة، أن أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا فعلا على أجورهم في إطار برنامج “أوراش” .
وأوضح سكوري ، خلال ترؤسه لقاء وطنيا خصص للوقوف على سير تنفيذ مختلف مكونات برنامج » أوراش » ، أن نسبة مشاركة النساء كانت في حدود 40 في المائة ، فضلا عن تعميم البرنامج على كامل التراب الوطني .
وتابع أن عدد الجمعيات التي استفادت من التكوين في إطار مسلسل أوراش بلغ حوالي 1800 جمعية .
وأعرب الوزير بالمناسبة عن سعادته بسير البرنامج الذي يمثل حقا نموذجا للنجاح .
كما أبرز سكوري ،خلال اللقاء الذي حضرته مختلف مكونات الوزارة ممن يشرفون مباشرة على تتتبع وتنفيذ برنامج اوراش على المستوى الجهوي والاقليمي، أهمية البرنامج وحرص الحكومة على انجاحه بالنظر للسياق العام لتنفيذه.
وسجل أن حكامة تدبير البرنامج وتتبعه بشكل أمثل هي المدخل الأساسي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
16 تعليقات
لا أظن أن هذآ الرقم صحيح من الاستفادة من حصلوا على اجورهم في إطار برنامج اوراش فهو كلام حبر على ورق فقط…
يجب أن يكون تعميم برنامج اوراش على سائر تراب الوطن وهذا مانرجوه من السيد يونس سكوري..
يجب أن تشتمل هذه الإستفادة جميع عملات اقاليم المغرب هههههههههههه.
كل هذه المعطيات فهي غير كافية بالنسبة للشباب العاطل عن العمل. لهذا يجب الحرص على نجاحه حتى تعم الفائدة للجميع..
إنها فرصة مهمة وثمينة تعود بالنفع على الأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا حيث المغرب يعيش وضعية صعبة جدا ؛ فبرنامج اوراش سيخفف شيئاً ما من البطالة…
ندعوا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة برنامج اوراش على مستوى جميع العمالات والاقاليم وبالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات والاوراش التي تعود بالنفع…
اوراش تخفف من الهجرة القروية رغم أنها مدة وجيزة…فهي حدود فورية تغطي مطالب الشباب..
أنا ككوني بطالي استفدت من برنامج اوراش ولكن كل ما ارجوه هو تمديده لأن أربعة أشهر قليلة جداً .
تشكراتنا لكل من ساهم في برنامج اوراش واينقاذ الطبقة الفقيرة والكادحة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولكن نطالب بتمديد المدة…
نرجوا ان تكون اوراش مستمرة وليس مؤقتة…
أنا مسجلة في اوراش ولكن للاسف الشديد لحد الآن لم استفيد الى أين سالتجئ…
الإستفادة تعم الجميع وليس بعض المدن ….
هذآ كله مجرد تمثيليات أمام الرأي العام..
من أجل نجاح هذآ البرنامج اوراش يجب التعاونيات والجمعيات التي بدورها ستستفيد..من المساهمة ..
نتمنى من برنامج اوراش ان يستهدف المدن الصغرى لأنها بامس الحاجة مثل هذه المشاريع ..ولكم واسع النظر.
يجب أن تعم الفائدة على الجميع في برنامج اوراش وبالاخص تستهدف القرى لأنها جد ماسة وستساعد على التخفيف شيئا ما من الهجرة الى المدن..