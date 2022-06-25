تقرير: عدد السياح الوافدين على المغرب تضاعف أربع مرات

2022-06-25 / 10:39
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن عدد السياح الوافدين على المغرب تضاعف أكثر من أربع مرات مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين من 501.2 ألف إلى 2.3 مليون شخص.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر يونيو 2022، أن هؤلاء الوافدين يتوزعون بين السياح الأجانب (51 في المئة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 في المئة).

وأكد المصدر ذاته أن هذا المنحى الإيجابي تأكد مع استئناف توافد السياح المسجل خلال شهر مايو الماضي، أي 801.179 سائحا.

ومقارنة بالسياح الوافدين المسجلين في ماي 2019 (فترة ما قبل الأزمة)، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين على المراكز الحدودية بنسبة 11 في المئة، وفق ا للمديرية.

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