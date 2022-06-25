البلاستيك والبوليستيرين يمثلان 88% من مجموع النفايات بالشواطئ

2022-06-25 / 10:28
0
هبة بريس

يمثل البلاستيك والبوليستيرين حوالي 88 في المائة من مجموع النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ ، بحسب نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمملكة .

ووفق النتائج ،التي تم تقديمها اليوم الجمعة بمقر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ، فإن “توزيع النفايات على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد خلال الحملتين يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات تنتمي إلى صنف البلاستيك /البوليستيرين التي تمثل حوالي 88 في المائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها “.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ، في الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم هذه النتائج ، إن عمليات رصد جودة الرمال شملت 60 شاطئا منها 37 على الساحل الأطلسي و23 على الساحل المتوسطي ، وهمت بالخصوص التحاليل الكيميائية والفطرية وتوصيف النفايات البحرية وخاصة البلاستيكية .

وأضافت أن النتائج أسفرت على أن 70 إلى 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية .

وسجلت أن تقديم هذه النتائج يأتي في إطار الأنشطة المنظمة احتفاء باليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات للتحسيس بأهمية النظم البيئية والمحافظة عليها .

وبينت النتائج كذلك أن بعض الأصناف الفرعية ك” أعقاب السجائر” و” السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية ” و”مغلفات رقائق البطاطس والحلوى وعيدان الحلوى ” تمثل لوحدها 55 في المائة من مجموع الأصناف .

ووفق النتائج ذاتها ، فإن مقارنة النسب المئوية لمختلف فئات النفايات البحرية التي تم تجميعها خلال سنوات 2018 و2019 و2020 و2021 ، تظهر أن فئة البلاستيك / البوليسترين تحتل المرتبة الأولى ، مع ملاحظة أن هذا الصنف عرف تزايدا من سنة إلى أخرى .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على أجورهم

برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على…

2022-06-25 / 11:14
Photo of تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

2022-06-25 / 09:52
Photo of متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

2022-06-25 / 09:35
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-25 / 09:14
Photo of اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات العمومية

اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات…

2022-06-24 / 23:33
Photo of صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة وأسعار تفضيلية

صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة…

2022-06-24 / 22:42
Photo of الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

2022-06-24 / 22:17
Photo of مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال الطاقي بامتياز

مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال…

2022-06-24 / 22:09
Photo of بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة لاحتجاز الوفد الإعلامي المغربي

بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة…

2022-06-24 / 21:37
Photo of مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

2022-06-24 / 20:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق