تقرير: ارتفاع صادرات الفوسفاط ب98.6 % أوائل سنة 2022

2022-06-25 / 09:44
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والوقعات المالية أن مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية، سجل تراجعا برسم الربع الثاني من السنة الجارية، على التوالي، بنسبة 10.1 في المئة، بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المئة في الربع الرابع من عام 2021، وزيادة قدرها 6.3 في المئة في الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت المديرية، في نشرتها برسم شهر يونيو 2022 حول الظرفية، أن هذا التطور يرتبط بإنتاج الفوسفاط الصخري، الذي انخفض بنسبة 11 في المئة في الربع الأول من عام 2022 ، بعد انخفاض بنسبة 2.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2021، وزيادة بنسبة 6.6 في المئة في الربع الأول من 2021.

وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية، أشار المصدر ذاته إلى أن نمو قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته تعزز بشكل أكبر، مستفيدًا من الارتفاع الملحوظ لأسعار المنتجات الفوسفاطية.

وبهذا، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 98.6 في المئة لتصل إلى 36.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2022، تشمل ارتفاعا بـ 104.1 في المئة بالنسبة لمشتقات الفوسفاط، و بـ 58.1 في المئة للفوسفاط الصخري.

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‫2 تعليقات

  1. المغرب هو اقوى بلد في افريقيا والقوة الضاربة في المنطقة عاش الملك ..

  2. المغرب يتحدث على ارتفاع اسعار البترول،لكن بالمقابل لا يتحدث على اسعار الفوسفاط أليس من حقنا التساؤول عن مصير هذه العائدات ومحل المواطن منها مادامت ثروة وطنية .. وثروتنا جميعا ..

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