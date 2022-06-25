متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

2022-06-25 / 09:35
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مفتش شرطة، يشكل موضوع مسطرة تأديبية بسبب وضعية التخلي غير المبرر عن العمل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو يظهر قيام المعني بالأمر بالاستيلاء على هواتف نقالة بعدما تسلمها من مالك محل تجاري بمنطقة مولاي رشيد دون أن يسدد مقابلها، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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‫2 تعليقات

  1. ههه ههه هههههه هههههه هه هههههههههههههههه هههههههههه ههههههههه ههههههه هههههههههههه يا سلام . الميزيرية وصلات كلشي .

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