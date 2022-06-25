طقس
الصورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-25 / 09:14
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي، مع تشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق السايس و السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

كما يتوقع نزول قطرات من الأمطار الجد خفيفة فوق السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني وطرفاية، فيما سيلاحظ نمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا جنوب المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار محليا فوق الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 8 و 15 درجة بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 19 و26 درجة بجنوب الاقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 13 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستنخفض درجات الحرارة خلال النهار، قليلا بجنوب البلاد فيما سترتفع أو ستبقى مستقرة بباقي المناطق.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والجديدة، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجديدة، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وسيدي إفني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على أجورهم

برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على…

2022-06-25 / 11:14
Photo of البلاستيك والبوليستيرين يمثلان 88% من مجموع النفايات بالشواطئ

البلاستيك والبوليستيرين يمثلان 88% من مجموع النفايات بالشواطئ

2022-06-25 / 10:28
Photo of تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

2022-06-25 / 09:52
Photo of متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

2022-06-25 / 09:35
Photo of اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات العمومية

اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات…

2022-06-24 / 23:33
Photo of صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة وأسعار تفضيلية

صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة…

2022-06-24 / 22:42
Photo of الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

2022-06-24 / 22:17
Photo of مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال الطاقي بامتياز

مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال…

2022-06-24 / 22:09
Photo of بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة لاحتجاز الوفد الإعلامي المغربي

بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة…

2022-06-24 / 21:37
Photo of مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

2022-06-24 / 20:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق