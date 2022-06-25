طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي، مع تشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق السايس و السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

كما يتوقع نزول قطرات من الأمطار الجد خفيفة فوق السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني وطرفاية، فيما سيلاحظ نمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا جنوب المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار محليا فوق الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 8 و 15 درجة بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 19 و26 درجة بجنوب الاقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 13 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستنخفض درجات الحرارة خلال النهار، قليلا بجنوب البلاد فيما سترتفع أو ستبقى مستقرة بباقي المناطق.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والجديدة، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجديدة، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وسيدي إفني.

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