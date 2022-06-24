الصورة تعبيرية

اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات العمومية

2022-06-24 / 23:33
0
هبة بريس _ الرباط

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن “تضامنه الإنساني مع الضحايا والجرحى من أفراد القوات العمومية، وضحايا شبكات التهريب والاتجار في البشر، على إثر الأحداث الأليمة التي نتجت عن إقدام مجموعة من المهاجرين غير القانونين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على اقتحام مدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور مليلية، مما أسفر عن تسجيل إصابات بليغة في صفوف القوات العمومية، وكذا المقتحمين ومصرع بعضهم”.

وحمّل حزب “الحمامة” مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء، منوها بـ”مهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات”.

وعبر الحزب، في بلاغ، عن اعتزازه “بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تستند بالأساس على البعد الانساني في مختلف تجلياتها”، داعيا “السلطات وكل القوى ببلادنا الى التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال التي تستهدف النيل من بلادنا والتشويش على تراكمها الايجابي في معالجة قضايا الهجرة”.

وأكد على “ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها.”. وعاد ليؤكد على “البعد الإنساني الذي تنهجه بلادنا في التعاطي مع ملف الهجرة، وحرصه على التعبئة لصد كل المحاولات التي تستهدف التشويش على بلادنا، فإنه يؤكد على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمملكة الاسبانية والمبنية على الثقة و التعاون”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة وأسعار تفضيلية

صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة…

2022-06-24 / 22:42
Photo of الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

2022-06-24 / 22:17
Photo of مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال الطاقي بامتياز

مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال…

2022-06-24 / 22:09
Photo of بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة لاحتجاز الوفد الإعلامي المغربي

بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة…

2022-06-24 / 21:37
Photo of مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

2022-06-24 / 20:52
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيه بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف مشتبه فيه بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-24 / 20:24
Photo of منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف

منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف

2022-06-24 / 20:18
Photo of سجناء اجتازوا امتحان الباكالوريا .. هذا عددهم

سجناء اجتازوا امتحان الباكالوريا .. هذا عددهم

2022-06-24 / 19:33
Photo of الشواطئ المغربية ..معايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.14 في المائة

الشواطئ المغربية ..معايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.14 في المائة

2022-06-24 / 19:02
Photo of “بين الويدان وأفورار”.. انقطاع مؤقت لحركة السير

“بين الويدان وأفورار”.. انقطاع مؤقت لحركة السير

2022-06-24 / 17:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق