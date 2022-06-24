صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة وأسعار تفضيلية

هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عن برنامجه الخاص بصيف 2022، الذي يشتمل على عروض معززة، ابتداء من الاثنين 27 يونيو إلى الأحد 18 شتنبر 2022، وعلى مزايا وأسعار تفضيلية للجميع.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه “كما هو الحال في كل عام خلال موسم الصيف، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لاستقبال ملايين المسافرين على متن قطاراته وويتعبأ لجعل السفر على متن القطار متاحا للجميع، مضيفا أن برنامج صيف 2022 يندرج في إطار مواصلة المكتب لجهوده من أجل مواكبة عملية التنقل لتمكين الزبناء المغاربة والأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج من الاستمتاع بعطلتهم بالمغرب.

ويشتمل العرض الصيفي على برمجة 232 قطارًا يوميا، مع تعزيز الوجهات التي تشهد إقبالا كبيرا. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بـ “البراق”، من خلال برمجة 30 قطارًا فائق السرعة يوميًا على مدار الساعة لربط مدينة طنجة بالقنيطرة، والرباط والدار البيضاء ، طوال اليوم من الساعة 6 صباحًا إلى 9 مساءً (باستثناء الساعة الواحدة بعد الزوال) وإلى غاية الساعة 10 مساءً أيام الأحد وفي فترات الذروة.

وبالنسبة لقطارات الأطلس، فإن البرنامج يشمل ربط الدار البيضاء/الرباط بفاس عبر 38 قطارًا، وبمراكش عبر 26 قطارًا، وبالجهة الشرقية عبر برمجة 14 قطارًا، وبآسفي وخريبكة عبر 10 قطارات. بالإضافة إلى برمجة 18 قطارا تربط شمال المغرب بالمنطقة الشرقية.

كما يقترح المكتب الوطني للسكك الحديدية قطارات للقرب تؤمن الربط اليومي على محور الجديدة بـ 18 قطارًا، ومحور مطار محمد الخامس الدولي بـ 38 قطارًا من وإلى الدار البيضاء، أي بمعدل قطار واحد كل ساعة، وذلك من الساعة 5 صباحًا إلى الساعة 11 مساءً. علاوة على العرض الشامل الذي سيستمر على محاور الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة والدار البيضاء – سطات.

وسيتم تعزيز هذا المخطط خلال فترة عيد الأضحى 1443، من 5 إلى 18 يوليوز ليصل إلى 242 قطارا في اليوم.

++ عروض غير مسبوقة ومتاحة للجميع

ويحرص المكتب على جعل القطار متاحا للجميع، خاصة خلال الفترة الصيفية، من خلال تقديم باقة من العروض والتعريفات الجديدة والمتنوعة من أجل تلبية احتياجات المسافرين المحليين والسياح الأجانب، بالإضافة إلى تقديم تعريفة “أهلاً” المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا الصدد، سيوفر المكتب البطاقة السياحية “نتسارا بلادي” التي تضمن تخفيضا بنسبة 30% نحو جميع الوجهات وعلى متن قطارات “البراق” و”الأطلس” على متن الدرجة الأولى والثانية، بسعر 99 درهمًا فقط. وهي بطاقة ستكون صالحة طوال الفترة الصيفية، كما أنها تعد بمثابة دعوة حقيقية لاكتشاف المغرب بأسعار مميزة.

وبخصوص عرض “يالا عائلة”، فإنه يسمح لعائلة مكونة من شخصين بالغين وطفلين من السفر بسعر محفز يبلغ 289 درهم بين الدار البيضاء الرباط وطنجة على متن “البراق”، وبـ 178 درهم على متن قطارات “الأطلس” المتوجهة إلى فاس ووجدة والناظور والعديد من الوجهات.

ويتيح عرض “المجموعة من 3 إلى 9″، المخصص للسفر بمجموعات صغيرة من الاستفادة من تخفيض بنسبة 10% في الدرجة الثانية، و15% في الدرجة الأولى لرحلات ممتعة ومربحة.

++ خدمات جديدة لعطل ممتعة

تمكن خدمة القطار-سيارة زبناء المكتب من الاستفادة من سيارة مستأجرة عند الوصول إلى وجهتهم مع خصم استثنائي بنسبة 20% و25% للزبناء المشتركين.

أما بالنسبة لعرض البراق-البحري، فإنه يعد ثمرة شراكة بين المكتب ومارينا باي طنجة ومراكزها البحرية، حيث يمكن زبناء المكتب من الاستفادة بأثمنة تفضيلية من أنشطة بحرية متنوعة (التنزه والغوص وتعلم رياضة الشراع والتجديف…)؛

وبخصوص البراق الاستكشافي، فهو عبارة عن جولات بالحافلة السياحية داخل مدينة طنجة بأسعار تفضيلية 50 درهما للبالغين و25 درهما للطفل.

وتتيح هذه العروض لزبناء المكتب الاستمتاع بتجربة سفر فريدة والتنزه بالشاطئ أو بمختلف المواقع السياحية التي تزخر بها عروسة الشمال وتقاسمها في جو ممتع، مع الأسرة أو مع الأصدقاء خلال اليوم انطلاقا من القنيطرة أو الرباط أو الدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بقطار فن، فقد عمل المكتب بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف على توفير عرض “قطار – فن” ووضعه رهن إشارة عشاق السفر الثقافي قصد تمكينهم من اكتشاف المتاحف الوطنية مع الاستفادة من تخفيض 30 % عند ولوج تسع متاحه تابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بكل من طنجة، الرباط، تطوان، أسفي مكناس ومراكش…

كما يضع المكتب مفاجآت ومزايا أخرى في انتظار زبنائه خاصة الشباب، تمكنهم من الاستمتاع بشكل أفضل من عطلتهم الصيفية.

وسيعمل المكتب على تعبئة كل موارده البشرية والمادية اللازمة لمواكبة متطلبات المسافرين ومساعدتهم طوال رحلاتهم من أجل ضمان أحسن ظروف الراحة والسلامة بمحطاته وعلى متن القطارات.

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