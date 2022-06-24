منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف
قارب نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، موضوع غاية في الأهمية ويتعلق الأمر بالغلاء الذي يعرفه سوق المواشي
وأفادت خلال شريط فيديو منشور بصفحتها الفيسبوكية، أن ثمن الخروف اليوم أغلى من أجرة الموظف وهو أمر غير معقول مشيرة ان أثمنة الأضاحي يجب أن تتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة.
وانتقدت منيب، استغلال بعض البنوك في المغرب هذه المناسبة الدينية و الترويج لقروض من أجل شراء كبش العيد، على أساس استرجاع المبلغ في فترة محددة قد تصل إلى 3 سنوات، وهو ما اعتبرته بالأمر “المضحك”، خاصة وأن عيد الأضحى يحتفل به كل سنة، مما يصعب على المقترض استرجاع ديونه.
وتابعت منيب خلال تصريحها قائلةإن ” هذه السنة يجب أ يحتفي الجميع بالعيد وتتمكن جميع الأسر من شراء الأضاحي”، كما يجب على الدولة أن تفكر في الفقير.
وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تحصي الفقراء وأن توزع أضاحي العيد عليهم وليس على المسؤولين الكبار الذين هم في غنى عن ذلك.
4 تعليقات
الموضف من غير التعليم والمحافظة متافق معاك
C’est qui cette dame. Elle doit consacrer son temps à ses étudiants et à la recherche mais elle passe son temps à faire sa politique de merde. موظف شبح
عندما يتعلق الأمر بالمواطن فلا نسمع له خبرا ولكن عندما يحين الإنتخاب فالإهتمامات تنصب حوله للإدلاء بصوته وإسكاته حتى حين. اليوم عمل بدون حساب وغدا أمام مالك الملك حساب بدون عمل
أسيدي باز كاتفكرو فالفقير طاطا نبيلة تتضامن مع الفقراء ولكن تقولنا بشحال كتشري العيد