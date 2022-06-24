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نبيلة منيب

منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف

2022-06-24 / 20:18
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قارب نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، موضوع غاية في الأهمية ويتعلق الأمر بالغلاء الذي يعرفه سوق المواشي

وأفادت خلال شريط فيديو منشور بصفحتها الفيسبوكية، أن ثمن الخروف اليوم أغلى من أجرة الموظف وهو أمر غير معقول مشيرة ان أثمنة الأضاحي يجب أن تتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة.

وانتقدت منيب، استغلال بعض البنوك في المغرب هذه المناسبة الدينية و الترويج لقروض من أجل شراء كبش العيد، على أساس استرجاع المبلغ في فترة محددة قد تصل إلى 3 سنوات، وهو ما اعتبرته بالأمر “المضحك”، خاصة وأن عيد الأضحى يحتفل به كل سنة، مما يصعب على المقترض استرجاع ديونه.

وتابعت منيب خلال تصريحها قائلةإن ” هذه السنة يجب أ يحتفي الجميع بالعيد وتتمكن جميع الأسر من شراء الأضاحي”، كما يجب على الدولة أن تفكر في الفقير.

وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تحصي الفقراء وأن توزع أضاحي العيد عليهم وليس على المسؤولين الكبار الذين هم في غنى عن ذلك.

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