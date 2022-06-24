الصورة من الارشيف

سجناء اجتازوا امتحان الباكالوريا .. هذا عددهم

2022-06-24 / 19:33
0

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إن امتحانات البكالوريا جرت بـ 44 مركزا بالمؤسسات السجنية، تحت إشراف لجن للامتحانات منتدبة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضحت في بلاغ لها أن عدد النزلاء المترشحين بلغ ما مجموعه 1331 مترشحة ومترشحا، بحيث سجل مجموع عدد المترشحين لهاته السنة زيادة تقدر بـ 39% مقارنة مع دورة 2021.

وأبرزت أن العدد توزع على قطب الشعب العلمية والتقنية، بـ163 مترشحا ومترشحة، بزيادة تقدر بـ11% مقارنة مع دورة 2021، وقطب المسالك الأدبية والأصيلة بـ 1168 مترشحا ومترشحة، بزيادة تقدر بـ 51% مقارنة مع دورة 2021، مـن بينهـم 40 نزيلة مترشحة

ولفتت إلى أن هاته الامتحانات اجتازها بصفة فعلية ما مجموعه 1224 مترشحة ومترشحا، موزعين على قطب الشعب العلمية والتقنية بـ 148 مشاركا ومشاركة، وقطب المسالك الأدبية والأصيلة 1076 مشاركا ومشاركة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيه بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف مشتبه فيه بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-24 / 20:24
Photo of منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف

منيب: ثمن الخروف أغلى من أجرة الموظف

2022-06-24 / 20:18
Photo of الشواطئ المغربية ..معايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.14 في المائة

الشواطئ المغربية ..معايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.14 في المائة

2022-06-24 / 19:02
Photo of “بين الويدان وأفورار”.. انقطاع مؤقت لحركة السير

“بين الويدان وأفورار”.. انقطاع مؤقت لحركة السير

2022-06-24 / 17:52
Photo of الحموشي يستقبل و يودع منتسبي الأمن الوطني المتوجهين للحج

الحموشي يستقبل و يودع منتسبي الأمن الوطني المتوجهين للحج

2022-06-24 / 17:31
Photo of احتجاز صحفيين مغاربة بمطار وهران.. نقابة الصحافة تندد ب”العدوان والتضييق” الجزائري

احتجاز صحفيين مغاربة بمطار وهران.. نقابة الصحافة تندد ب”العدوان…

2022-06-24 / 16:51
Photo of مصرع 5 مهاجرين وإصابة العشرات من القوات العمومية في عملية اقتحام جماعية لمليلة المحتلة

مصرع 5 مهاجرين وإصابة العشرات من القوات العمومية في…

2022-06-24 / 16:28
Photo of الأونسا: تحرير 13 مخالفة وإتلاف 10 أطنان من مخلفات الدواجن

الأونسا: تحرير 13 مخالفة وإتلاف 10 أطنان من مخلفات…

2022-06-24 / 15:47
Photo of عيد الأضحى.. “أونسا” يعلن تشديد مراقبة الأعلاف ومخلفات الدواجن

عيد الأضحى.. “أونسا” يعلن تشديد مراقبة الأعلاف ومخلفات الدواجن

2022-06-24 / 15:11
Photo of إحباط استيراد 85 ألف أورو بدون تصريح بميناء طنجة المتوسط

إحباط استيراد 85 ألف أورو بدون تصريح بميناء طنجة…

2022-06-24 / 13:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق