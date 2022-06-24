سجناء اجتازوا امتحان الباكالوريا .. هذا عددهم

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إن امتحانات البكالوريا جرت بـ 44 مركزا بالمؤسسات السجنية، تحت إشراف لجن للامتحانات منتدبة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضحت في بلاغ لها أن عدد النزلاء المترشحين بلغ ما مجموعه 1331 مترشحة ومترشحا، بحيث سجل مجموع عدد المترشحين لهاته السنة زيادة تقدر بـ 39% مقارنة مع دورة 2021.

وأبرزت أن العدد توزع على قطب الشعب العلمية والتقنية، بـ163 مترشحا ومترشحة، بزيادة تقدر بـ11% مقارنة مع دورة 2021، وقطب المسالك الأدبية والأصيلة بـ 1168 مترشحا ومترشحة، بزيادة تقدر بـ 51% مقارنة مع دورة 2021، مـن بينهـم 40 نزيلة مترشحة

ولفتت إلى أن هاته الامتحانات اجتازها بصفة فعلية ما مجموعه 1224 مترشحة ومترشحا، موزعين على قطب الشعب العلمية والتقنية بـ 148 مشاركا ومشاركة، وقطب المسالك الأدبية والأصيلة 1076 مشاركا ومشاركة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0