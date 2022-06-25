“روداني” زعيم شبكة لتهجير البشر عبر مطار المنارة بمراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت التحريات التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في ملف ما بات يعرف ب ” شبكة تهجير البشر ” عبر المطار الدولي لمنارة مراكش.

وكشفت التحقيقات مع خمسة موقوفين ضمن شبكة التهجير، من ضمنهم زعيم الشبكة المتحدر من إقليم تارودانت وهو مسير شركة بفرنسا، الى جانب موظفة بولاية جهة مراكش وعنصران امنيان، الى جانب شخص خامس.

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واعترف الموقوفين امام المحققين، انهم كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم، فزعيم الشبكة وهو مسير شركة بفرنسا هو من يستقدم المرشحين للهجرة غير الشرعية يزود المرشحين ببطاقات تعريف فرنسية مزورة.

اما العنصر الثاني هو مقدم الشرطة فدوره هو التأكد، في البداية، من أن اي بطاقة التعريف الفرنسية المزيفة التي يحملها المرشح للهجرة غير الشرعية بأنها متقنة التزوير، ويصعب اكتشافها عند تقديمها لأية مراقبة.

في حين أن دور موظفة ولاية الجهة هو مرافقة المرشحين الحاملين للبطاقات المزورة لاجتياز جميع إجراءات التسجيل، وصولا إلى شباك الختم الذي يتواجد به موظف الشرطة الآخر المتابع في الملف،، الذي يختم جوازات السفر رغم أن المرشحين لا يتوفرون على أي حركية دخول للمغرب.

وكان افراد الشبكة، يتلقونا على كل مرشح للهجرة السرية، مليون سنتيم .

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