وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكوفونية، كريسولا زاكاروبولو

وزيرة فرنسية تصف اتهامات الاغتصاب الموجهة إليها ب “غير مقبولة

2022-06-24 / 18:25
0
هبة بريس _ وكالات

: رفضت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التنمية كريسولا زاكاروبولو، التي طالتها شكاوى اغتصاب، هذه الاتهامات، الجمعة، ووصفتها بأنها “غير مقبولة ومثيرة للاشمئزاز”.

وقالت، في بيان أرسله محاميها: “الاتهامات الخطيرة الموجهة إلي، المتعلقة بالفحوص الطبية التي أجريت لتشخيص المرض ومعالجة مرضاي، مرفوضة ومثيرة للاشمئزاز”.

تواجه زاكاروبولو، الطبيبة النسائية البالغة 46 عامًا، شكويين بالاغتصاب، وشكوى ثالثة بتهمة العنف بدون التوقف عن العمل من قبل شخص مسؤول عن مهمة خدمة عامة.

وقالت زاكاروبولو إنها علمت بوجود هذه الشكاوى عبر “الصحافة”، لكنها تؤكد أنها “مصدومة وحزينة جدا”، وأنها “لم تفرض خضوع أي من مريضاتها لفحص بدون موافقتهن”.

وذكرت وفق البيان “لا علم لي بمضمون هذه الشكاوى التي أود أن أشير إلى أنها رفعت في الأيام التي أعقبت تعييني في الحكومة، وتتعلق بمعاينات جرت قبل سنوات”.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً في 27 أيار/مايو بعد رفع شكويي اغتصاب ضد زاخاروبولو.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

2022-06-24 / 18:43
Photo of إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

إخلاء 500 شخص من مركز تسوق في موسكو بعد…

2022-06-24 / 18:36
Photo of بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

2022-06-24 / 18:10
Photo of الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-06-24 / 14:37
Photo of بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

بسبب حوادث العنف المسلح.. الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون…

2022-06-24 / 11:34
Photo of الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

2022-06-24 / 11:06
Photo of رصد حدث فلكي نادر بالعالم العربي

رصد حدث فلكي نادر بالعالم العربي

2022-06-24 / 10:01
Photo of اقتيد إلى جهة غير معلومة”.. بيان يؤكد احتجاز رئيس الحكومة التونسية الأسبق

اقتيد إلى جهة غير معلومة”.. بيان يؤكد احتجاز رئيس…

2022-06-23 / 21:49
Photo of إنستغرام يختبر طريقة “ذكية” للتحقق من أعمار مستخدميه

إنستغرام يختبر طريقة “ذكية” للتحقق من أعمار مستخدميه

2022-06-23 / 21:31
Photo of صحفي روسي يبيع ” جائزته النوبل للسلام” لدعم أطفال اوكرانيا

صحفي روسي يبيع ” جائزته النوبل للسلام” لدعم أطفال…

2022-06-23 / 10:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق