الشيخ سعيد الكملي … النابغة الذي نصب المشانق لمشايخ العار

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

هو الشمس التي أشرقت من المغرب ، صغير السن ، لكن تجاعيد قلبه أرهقتها هموم الأمة،،، وعلوم الأرض… هو الشيخ العلامة الدكتور سعيد ابن محمد الكملي ،،، صاحب الذاكرة الخرافية ، التي التهمت الشعر منذ ولادته ، والعلم الشرعي والوضعي ، فكان أعجوبة عصره، وفريد دهره، شيخ معتم جليل، لله ذره… هامته في الخمسينات ، وعلمه الغزير لاتحتويه القرون وكأنه يقول :

أنا البحر في أحشائه الدر كامن

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

وسعت كتاب الله لفظاً وآية

وما ضقت عن آي وعظات

الشيخ العلامة سعيد الكملي ، عالم طرازي أثير،،، شرب العلم بملء شدقيه، وعشقه عشقاً عجيباً، فصال فيه وجال، وبرز وأبرز، وعلم وتعلم، وقد بلغ عشقه أعظم من الصبابة….

هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته الياقوت ،،، والجود ساحله .

الوقت في حياة الشيخ وحرصه عليه أشد الحرص وتقسيمه له أدق التقسيم:

دقات قلب بالمرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثواني

وهذا التقسيم حول يوم الشيخ عليه،،، إلى دولاب حي متحرك، لا يمل ولا يكل ولا يفتر، هو عزيمة ماضية، وشكيمة قاهرة، تتداعى عنها الهمم بل تخور،،، وقد أحيا الشيخ بعنايته الشديدة بوقته، صفحات خالدة من سير علماء الدين، وجهابذة التاريخ …

نفس عصامٍ سودت عصاماً

وعلمته الكر والإقداما

وصيرته بطلاً هماماً

حتى علا وجاوز الأقواما

ويشهد الجميع أن الشيخ النابغة ،،، معروف بأنه رجل قبلة وصلاة، عليه شآبيب العفو من أهل الليل، يحب هذه العبادة كثيراً، ويقوم فيه قياماً لا يستطيع أن يصفه واصف، ولا يقدر على نعته ناعت، ويتجلى حرصه الشديد على هذه العبادة في ليالي الصيف القصيرة الطول، بشهادة مشايخ ثقات عدول خبروه وسبروه …

نفس عصامٍ سودت عصاماً

وعلمته الكر والإقداما

وصيرته بطلاً هماماً

حتى علا وجاوز الأقواما

شيخنا الجليل يؤكد ويعضض ، أطروحة العلامة المغربي ، عبد الله كنون ، التي احتوتها دفتي كتابه المرجعي ” النبوغ المغربي ” ،،، فقد أصاب مشايخ المشرق والمغرب بصدمة ، ونصب لهم مشانق، جعلتهم يلتهمون ألسنتهم في حضوره وغيابه، فقد غررت لهم أنفسهم أنهم أصابوا من العلم ، من لم يصبه الأولون، حتى ظهر هذا الشيخ في الناس ،،، لكي يطمئن المترددين، أن الإسلام في كامل عافيته ، رغم أننا أمة يضرب بها المثال في الكسل …

لهذا سلم له الجميع ، واطرقوا الرؤوس في حضرته ، بعدما نصبوه شيخ شيوخ المالكية ، وكافة علوم الشرع والوضع ،،،، فالشيخ مفتون بالامام مالك في علمه وطباعه ، حتى نقل هذا الحب لشباب الأمة الإسلامية وشيوخها ، فأعاد إحياء هذا الإمام العظيم في عصر التفاهة والرويبضات ، متمكن من الموطأ وباقي كتب وعلم إمام الائمة تمكنا رهيبا عجيبا ، وما آثار انتباه اتباع شيخنا عبر العالم ، الطريقة الماتعة والفصاحة الجبلية القرشية الطاعنة في الجمال ، عندما أنشأ كرسي الإمام مالك وبدأ يحدث في الناس بذاكرة خرافية ،،، وحكاه في طريقة شرح الموطأ ،،، حتى سمعت منه يوما أن هارون الرشيد زار مجلس الإمام مالك ، وطلب منه أن يسمع منه ماتيسر من الموطأ ، لكن الإمام صنع صنيعا لازالت تحكي عليه الاجيال ،،، عندما طلب من هارون الرشيد أن يمسك الموطأ ويقرأ منه حتى يشرح له ما تعسر فهمه ،،، الأمر الذي جعل الحضور في دهشة ، والعرق يتصبب من من جبين الخليفة ،،،، هي لحظة تجسد زهد ورفعة العلماء في رحاب السلطة ،،،، ولهذا دأب شيخنا سعيد الكملي على تكليف بعض الشباب ، المشهود لهم بالفصاحة والأدب لكي يقرؤوا من الموطأ، والشيخ ينبري لتفجير المعاني من الموطأ بطريقة اخترقت وسائل التواصل الاجتماعي ، حتى أصبحت دروسه ، مطلبا للمشايخ والشباب ، فغذا فريد عصره ، وأعاد الهيبة والوقار للعلم الشرعي ، وهو يجول العالم الإسلامي في جامعاته ومساجده، حتى أصبح محرجا أمام آلاف الدعوات التي يتلقاها من رفعة القوم وعامتهم ، والعجيب في الأمر اعتزازه بمغربيته ، ويتجسد ذلك في هندامه المغربي التقليدي القشيب ” سنعود لهذا الأمر ولسيرة الشيخ في أسفل هاته المقالة ” …وهو ما جعل المعهد السويسري غوتليب دتويلر يصنف الشيخ سعيد الكملي كأكثر شخصية مغربية تأثيراً في العالم … كما تجدر الإشارة ، أن الجميع معجب بابتسامته البشوشةٍ التي يُطالِع بها الجمهور، معتدلاً لا يخوض في الجدالات الفقهية غير المهمة، ويترفع عن الدخول في المهاترات والمشاحنات، يرى بين الأقوال ويأخذ أحسنها … وهي خصلة افتقدها مشايخ العار ،،، التي أصبحت بضاعتهم كاسدة ،،،، بعدما ذاع صيت شيخنا الجليل

أما من يسأل عن سيرة الشيخ العلامة سعيد الكملي الدقيقة ،،، نقول له وبالله التوفيق :

الشيخ العلامة سعيد الكملي ، هو من كسر تلك الفكرة التي راجت لزمن طويل …. بأن المغرب ليس فيه علماء سائدة ورائجة.

غير أن هذه الفكرة المغلوطة سرعان ما انتفت ببرنامج الكراسي العلمية من انتاج القناة السادسة المغربية سنة 2010.

يهدف لإحياء دور المساجد بحيث لا تقتصر وظيفتها على استقبال المصلين في أوقات الصلاة بل تصبح مراكز ثقافية وعلمية.

وقبلة للراغبين في تعلم أمور الدين والشرع، فأظهر هذا البرنامج للعالم علماء كبار لم يكن يعرفهم إلا القليل.

مثل مصطفى البيحياوي وعبد الرحيم نبولسي ومصطفى بنحمزة وعبد الله بلمدني وغيرهم كثير.

ونخص بالذكر اليوم واحداً من هؤلاء الذي انبهر الجميع بقوة حفظه وسعة اطلاعه إنه العلامة الدكتور سعيد الكملي.

فمن هو الشيخ سعيد وما سر اتقانه للعديد من اللغات الأجنبية وما قصته مع اللباس المغربي التقليدي؟؟؟؟

– شهادات الشيخ سعيد الكملي :

التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط فحصل على شهادة العالمية ثم حصل على شهادة الماجستير.

رسالته فيها مطبوعة بعنوان الأحكام الشرعية في أسفار الجوية ونال بعدها شهادة الدكتوراه برسالة بعنوان الاجتهاد المعاصر والمشكلات الانسانية.

بحضور العلامة المغربي فاروق حمادة بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع.

تمكن الشيخ بتوفيق من الله من حفظ القرآن الكريم، وحرص خلال ست سنوات على الذهاب كل أسبوع إلى مدينة مراكش.

عند الشيخ المقرئ الفذ عبد الرحيم نبولسي حتى أجازه في القراءات العشر.

ويحفظ الشيخ كذلك العديد من المتون في النحو الصرف والبلاغة والفقه والحديث والقراءات والمنطق والأدب.

وقام الشيخ أيضاً بالتدريس في جامعة محمد الخامس بالرباط بكلية الآداب والعلوم الانسانية شعبة الدراسات الإسلامية.

وكانت دروسه في الفقه والحديث والمواريث والنحو والأصول والأدب.

تتلمذ الشيخ على يد ثلة من العلماء في المغرب وكذا في المشرق منهما الأستاذ العلامة الدكتور فاروق حمادة.

والأستاذ الدكتور الأديب الفقيه محمد الروبي والشيخ الأديب الشاعر مصطفى النجار رحمه الله.

وأجازه الشيخ المرحوم محمد الأمين بوخبزة بالكتب الستة وفي سائر مرويات شيخه أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله.

– سعيد الكملي مقاصده ورحلاته إلى الشيوخ :

كانت للشيخ عدة رحلات عند علماء شنقيط بموريتانيا، والتقى هناك بالشيخ محمد سالم ولد عبد الودود رحمه الله.

والشيخ أحمد ولد المرابط، وتتلمذ على يد الشيخ محمد الحسن الددو الذي أجازه في الموطأ بروايتي يحيى بن يحيى الليثي.

وأبي مصعب الزهري وأجازه أيضاً في الكتب الستة وألفية العراقي ونظم الفصيح لابن المرحل وغيرها من المرويات، فأجازه إجازة عامة في كل ما يصح له أن يرويه.

كما سافر الشيخ أيضاً إلى مصر والتقى بعدد من علماء الأزهر الشريف وحضر بعض دروسهم.

ثم سافر إلى بلاد الحرمين والتقى هناك بطائفة من العلماء منهم الشيخ عطية سالم والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم.

– دروسه في مسجد السنة بالرباط :

الشيخ يشرف على كرسي الإمام مالك بمسجد السنة بالرباط يشرح فيه موطأ الإمام مالك يوم الجمعة كل أسبوع بين العشائين.

وقد مرت عشر سنوات على بداية شرحه للموطأ ولم ينته بعد، ما جعل الكثير من العلماء الآخرين يستغربون طول المدة.

وهنا أجاب الشيخ قائلاً: نحن عندما شرعنا في شرح الموطأ ارتأينا أن نبدي لكم فيه منهج أسلافكم من المغاربة.

الذين كانوا يفجرون المعاني من الموطأ ونحن نستطيع أن نختمه في سنة واحدة لكن هل هذا هو المراد أن يقال:

فلان ختم الموطأ، ليس هذا هو الغرض، ليس الغرض متى نصل، فنحن لا نسابق أحداً، لأننا نتعبد الله بما نجلس له.

– قوة حفظه وهندامه الأنيق :

من يتابع دروس العلامة سعيد الكملي ،،، يلاحظ قوة الحفظ لديه. فالشيخ يتمتع بذاكرة فريدة فيحفظ كل شيء عن ظهر قلب.

إضافة إلى منظره الأنيق، فالشيخ في كل دروسه يرتدي لباساً تقليدياً مغربياً يدل على حبه لوطنه واعتزازه بتاريخه وأرضه.

والمتتبع للفقيه عبر رحلاته العلمية خارج المغرب يرى أنه يلبس دائماً اللباس المغربي ويخاطب به الشعوب والأمم الأخرى.

ويملك الشيخ سعيد الكملي القدرة على المزج بين الألوان فتراه يلبس عباءة بلون يناسب تماماً البرنس الذي يضعه فوقها.

وهكذا في جميع دروسه تجده أنيقاً، وإذا أضفت لهذه الأناقة العلم والفقه والأدب كان مميزاً في الصفات وفريداً في الخصال.

وربما ذلك ما جعل المعهد السويسري غوتليب دتويلر يصنف الشيخ سعيد الكملي كأكثر شخصية مغربية تأثيراً في العالم.

– إليكم نصا بحثيا آخرا يكشف حقائق من بحر شيخ الأمة الدكتور سعيد محمد الكملي :

– من هو سعيد الكملي ؟؟؟؟؟

سعيد الكملي اسمه سعيد بن محمد الكَمَلي، وهو فقيه ومحدث وداعية وأستاذ جامعي مغربي من مواليد الرباط في يوم 21 مايو لعام 1972، والذي يوافق الثامن من ربيع الآخر لسنة 1392.

– مسار العلامة الشيخ سعيد الكملي :

تلقى سعيد الكملي تعليمه الإعدادي والثانوي في اعدادية دار السلام وثانوية مولاي يوسف بمدينة الرباط، وقد تخرج بنجاح وبتفوق.

حصل الشيخ سعد الكملي على شهادة الماجستير من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة في تخصص تسيير وإدارة المقاولات السياحية، ثم التحق بعدها بجامعة محمد الخامس بالرباط، فحصل على الإجازة في تخصص الشريعة، ثم حصل على شهادة الماجستير في نفس الشعبة، وقد كانت رسالته فيها مطبوعة تحت عنوان: الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية.

وبعد مزيد من الاجتهاد نجحَ سعيد الكملي في نيل شهادة الدكتوراه، وكانت رسالته فيها تحت عنوان: الاجتهاد المعاصر والمشكلات الإنسانية، وكان ذلك بحضور العالم العلامة المغربي فاروق حمادة…

– الكملي … على درب المشيخة

لقد كان سعيد الكملي منذ طفولته ميّالا للتدين والالتزام، وهو ما بوّأه النجاح في حفظ القرآن كاملا على عمر صغيرة، وبعد أن كبر سنه، لم يمنعه مساره التعليمي الأكاديمي ولا التِزاماته المهنية والشخصية من التعمّق في القرآن وفي علومه، وكان على مدار ستّ سنوات حريصا على الذهاب كل أسبوع إلى مدينة مراكش عند المقرئ الشيخ عبد الرحيم النابلسي لقراءة القرآن عليه، وظلّ كذلك حتى أجازه المقرئ في القراءات العشر للقرآن، وبالموازاة مع ذلك، حفظ سعيد الكملي كذلك الكثير من المتون في علوم النحو والصرف وفي البلاغة والفقه وفي الحديث وفي القراءات والمنطق والأدب وغيرها من المجالات.

– شيوخ سعيد الكملي :

لقد تتلمذ الشيخ سعد الكملي وأخذ علمه على يد ثلة من كبار العلماء سواءً في المغرب أو في المشرق.

ومن بين مشايخه هناك:

فاروق حمادة: وهو أستاذٌ علّامة ودكتور.

محمد الروكي: وهو أستاذٌ دكتور أديب وفقيه.

مصطفى النجار: وهو شيخٌ أديب وشّاعر.

محمد الأمين بوخبزة الحسني: وهو محدِّث وشيخ، وقد أجازه في الكتب الستة، كما في جلّ مرويات شيخه أحمد بن الصديق الغماري.

وقد كانت للشيخ عدة رحلات عند كبار العلماء ليشرب من منبع علمهم، حيث ذهب إلى شنقيط بموريتانيا، والتقى فيه بالشيخ محمد سالم ولد عبد الودود، وتتلمذ على يد الشيخ أحمد ولد المرابط، كما درس عند الشيخ محمد الحسن الددو الذي أجازه في الموطأ (موطأ مالك ابن انس)، وفي الكتب الستة كما في ألفية العراقي و في نظم الفصيح وغير ذلك من المرويات.

ومن شنقيط بموريتانيا إلى أرض الأزهر مصر، فالتقى هناك مع عدد من علماء الأزهر الشريف وفقهاء مصر عموماً وحضر دروسهم.

ومن مصر انتقل إلى أرض الحرمين السعودية، فالتقى هناك بعددٍ من كبار الشيوخ والعلماء كالشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عطية محمد سالم، والفقيه محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، والإمام ابن عثيمين، وهو الأمر الذي أغنى فهم الشيخ سعيد الكملي وقوَّى مكانته وعزّز زاده.

قد يعجبك: الشيخ ابن شاهين وحياته

اعرف من هو ابن تيمية

أعمال الشيخ سعيد بن محمد الكملي

بعد مسار تعليمي ناجح ومميز وبعد أن اشتد عوده في الفقه والعلوم الاسلامية، عاد الشيخ سعيد الكملي ليستقر بالمغرب ويتقاسم علمه وينشره، واشتغل فترةً في التدريس الجامعي في تخصص الدراسات الإسلامية، وكانت دروسه تتمحور حول الفقه والحديث والنحو والأصول والمواريث والأدب وكل ما يرتبط بالدراسات الاسلامية.

ويشرف سعيد الكملي إلى حدود اليوم (سنة 2022) على كرسي الإمام مالك في مسجد السنة بمدينة الرباط، وفيه يقوم بشرح موطأ الإمام مالك كل يوم جمعة بعد آذان صلاة العشاء، كما أنه خطيبٌ في مسجد المسيرة الخضراء بالرباط، وتشهد دروسه وخُطبه إقبالا شعبياً كبيراً بفضل تمكن الشيخ في مجاله وبفضل سماحة روحه التي تجمع بين العلم والتواضع والرِّقة وعدم التشدد والاقتداء بالنبي في اللين في الخطاب مع الابتسامة السمحة.

وقد أشرف الشيخ على دورات علمية بعددٍ من ربوع المملكة المغربية من طنجة في الشمال إلى الكويرة في أقصى جنوب الصحراء المغربية، وهي الدورات التي تحظى بحضور كبير بمجرّد ووردَ اسمه ضمن ضيوف الدورة.

وبفضل اعتداله تم اختياره خطيباً في عدد من مساجد اوروبا وسفيرا للخطاب الإسلامي المعتدل، وقد قدم الشيخ سعيد الكملي عددا من المحاضرات في عدد من دول أروبا كفرنسا وإيطاليا واسبانيا، وعدد من الدول العربية كالامارات والكويت والسعودية، وكذا ثلة من دول شمال افريقيا كالجزائر وتونس ومصر.

مؤلفات سعيد بن محمد الكملي

ألّـف الشيخ سعيد الكملي عدداً من الكتب والمؤلفات في مجال الفقه والدين، ومن بين هذه الكتب هناك:

الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية.

جني الثمرات من نظم الورقات.

النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل.

– ومن أقواله الشهيرة هناك:

الخلق بلا علم لا يضر صاحبه، والعلم بلا خلق يضر صاحبه ويضر الناس.

الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها ووضع اللين في موضعه

كل من غابت عنه هويته فلينظر إلى كتاب الله يجدها فيه.

وخفض صوت ثم غض البصرِ .. هو الوقار عندهم في الأشهرِ

أما السكينةُ ف بالتأني .. وعدم الفعل لما لا يعني …

نعم سأقولها لأحفادي ولن أندم عليها … لقد أكرمني الله بأنني عشت في زمن الشيخ العلامة الدكتور سعيد ابن محمد الكملي …

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp