“بين الويدان وأفورار”.. انقطاع مؤقت لحركة السير

2022-06-24 / 17:52
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف، مابين 27 يونيو الجاري وفاتح يوليوز المقبل، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” من الطريق الوطنية رقم 25 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ” حركة السير ستعرف على مدى الأسبوع الممتد من يوم الاثنين 27 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 على نفس الساعة، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم (على مستوى جماعة افورا، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي”.

وأضاف المصدر ذاته أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم الرابطة 306 بين “بين الويدان” وواويزغت؛ والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت، مشرا إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، وداعيا مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى وزارة التجهيز والماء رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـــات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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