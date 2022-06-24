لولاية ثالثة.. لقجع رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم

هبة بريس

انتخب فوزي لقجع رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لولاثة ثالثة خلل الجمع العام العادي للجامعة الذي انعقد اليوم الجمعة بمركب محمد السادس بالمعمورة.

وجاء انتخاب لقجع بعدما ترشح وحيدا على رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث سيواصل مهامه على رأس الجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية.

كما صادق الجمع العام للجامعة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع.

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