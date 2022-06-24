بيلي إيليش :” أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال “

2022-06-24 / 17:21
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نجلاء مزيان

كشفت نجمة البوب البالغة من العمر 20 عاماً “بيلي إيليش” خلال مقابلة مع مجلة Sunday Times عن حلمها الكبير و هو أن تصبح أم.

و صرحت “إيليش” أثناء ذات اللقاء أنها تفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال مضيفة : “كلما تقدمت في السن، كلما اختبرت الأشياء، أفكر فقط، ما الذي سأفعله عندما يعتقد طفلي أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وأنا أقول لهم لا، ليس كذلك! لن يستمعوا إليّ”.

و عن القضايا التي يواجهها الأطفال حاليا في أمريكا، اعترفت “بيلي” بأنها مذعورة من الخوف،و ذلك بعد انتشار حوادث إطلاق النار في المدارس.

و في سياق منفصل، كشفت “إيليش” عن صراعها مع الحياة، مشيرة أنها أصيبت بالاكتئاب بالرغم من شهرتها و نجاحها
خاصة بعد إصدار ألبومها الأول When We All Fall Asleep, Where Do We Go عام 2019 .

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