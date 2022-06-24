أسعار المحروقات في المغرب أقل بـ 5 دراهم من أوروبا وارتفاعها يشعل النقاش العمومي في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا
يبدو أن تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية بدأت تكتوي بنارها غالبية الدول، وخاصة التي لا تنتج النفط، بعدما لامس سعر البرميل في الأيام الأخيرة عتبة الـ 120 دولار، علما أنه لم يهبط عن حاجز الـ 100 دولار منذ شهور، وهو ما يشكل تحد كبير للإقتصاديات العالمية.
ومن المؤكد أن النقاش الدائر حاليا في المغرب، ووصول ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى ما يلامس 16 درهما، نجد له تجليات في غالبية الدول الأوروبية، التي وصلت فيها أسعار المحروقات إلى ما يفوق يوروهين، أي نحو 21 درهما مغربيا للتر الواحد، مما يعني أن ثمن المحروقات في المملكة منخفضة بما يصل إلى 5 دراهم مقارنة مع ما هو مسجل عند جيرانه الشماليين، رغم أن غالبية الدول الأوروبية تتوفر على بنية تحتية كبيرة تمكنها من توفير المخزون الاستراتيجي للمحروقات.
ففي اسبانيا خاطب غابرييل روفيان، وهو نائب ينتمي إلى اليسار الجمهوري الكتالاني، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية بحر هذا الأسبوع، مؤكدا أن أسعار البنزين في إسبانيا عرفت ارتفاعا بـ 66 في المائة في السنة الأخيرة، كما قفزت أسعار الكهرباء بـ 48 في المائة، لافتا الانتباه إلى تخوف المواطنين من تشغيل المكيفات خوفا من الاكتواء بنار فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع نسب التضخم في إسبانيا، التي ناهزت 10 في المائة، انتقد النائب روفيان، ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه داخل الأسواق، قائلا: “ثمن البطيخ والبطيخ الأحمر اليوم في السوق 13 و 12 أورو على التوالي، أما نصف كيلو من الفراولة فيناهز 6 أوروهات”، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها للمواطن الاسباني البسيط من تلبية ما يشتهيه من فاطهة هذا الصيف، على حد تعبيره.
نفس النقاش حول غلاء سعر المحروقات يمكن أن نجد له تجليات في أكثر من بلد أوروبي، وهو الذي زادت حدته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فاق ثمن لتر من الغازوال دولارين، وارتفعت أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية، ووصل مستوى التضخم إلى أكثر من 7 في المائة، وهو نفس الأمر تقريبا الحاصل في بريطانيا، مما انعكس في هذا البلد الأوروبي الثري، على تضاعف عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها مركز توزيع الإعانات الغذائية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بعدما أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع الأساسية إلى تزايد أعداد البريطانيين الذين يواجهون صعوبات معيشية.
12 تعليقات
الدخل الفردي أعلى بكتير بالنسبة للمغرب
صحافة الكيلو والذي يدفع أكثر
و حتى الحد الأدنى للاجور في المغرب يساوي خمس (1/5) ما هو عليه فى بعض الدول الاوروبية دون الحديث عن سويسرا و دول أخرى….
يجب المقارنة مع الدخل في أوربا يعني راه غالي بزاف التمن على اوربا ولو كان ب7 دراهم.
المقالة مخادعة للرأي العام على من تضحكون لا مجال للمقارنة بيننا وجيراننا الشماليين الحد الأدنى للأجور يتفوق على الحد الأدنى لأجورنا بالمغرب بأربعة أضعاف المغاربة يكتوون بنيران الأسعار والضرائب دون تقديم أي شيئ للمواطن اللهم ان هذا لمنكر
هذه المقالة مخادعة للرأي العام الوطني فلا مجال للمقارنة بيننا وجيراننا الشماليين لا في الحد الأدنى للأجور ولا في مستوى الضرائب ولا في الأعانات التي تمنح لمواطنيهم عكس ما يقع عندنا فئة قليلة تغتني على حساب الشعب ولا من يقول ان هذا منكر
يبدو لي كما لو أنك تقول بأن الفيل يملك قرون أكثر من وحيد القرن…كيف تقارن دول أوروبا بما تملك من إقتصادات متطورة من كل الجوانب وعملتها ومستوى الدخل فيها تقارنها بالمغرب وتقول بكل جرأة أن ثمن الوقود أقل في المغرب ب 5 دراهم… أنا موجود بأسبانيا حاليا للعلم فقط وكانعرفك أبلادي بلاد النفاق وسياسة زواق كونو تحشمو وقولو كلمة حق وشهادة حق فوجه أخنوش إلا إن كنتم جزء من ثروته
علاه بسلامة الصالير في المغرب بحال الصالير في اوروبا علاش المغرب تيشري كلشيئ من اوكرانيا اوروبا هي اللي عندا هد الازمة لانها تتشري كل شيئ من اوكرانيا و غلاء الكهرباء في اسبانيا السبب هو انقطاع الغاز الجزائري ام المغرب فهو بلاد فلاحي و يستوريد المحروقات من الخليج و خاص المغرب اكون ارخص من اوروبا و هد خمس دراهيم هي 0,50 سنتيم ايورو و اصاحب المحطات للمحروقات الكروش المنتفخة اللي تيغتنمو الفرصة و اقولو الازمة عالمية و من قبل كانت الحرب في العراق و الحرب في اغوزلافية و عمر هد الاثمان الخيالية ما كانت في المغرب و مع هد الحكومة راهم تعداو على المواطن الفقير الله اكون في عونو .
الكل يعلم ان المحروقات اصبحت البقرة الحلوب للجميع.
أقل نعم لكن قارن بين الدخل الفردي وعند غيره من الجيران الشماليين
تكلمتم على اسعار الطاقة والمواد الغذائية باروبا ولم تقارنوا اجور العاملين..الخ
France litre 21 dh w salaire 2500 eurou w maroc litre 17 dh w salaire 2000 dh