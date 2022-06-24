عن ارتفاع الأسعار.. رجوى الساهلي :” الدرويش ولا يطلب زدتو فكلشي إلا فالصالير”

2022-06-24 / 16:19
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نجلاء مزيان

اعربت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن استنكارها الشديد بسبب الارتفاع المهول الذي أضحى يعاني منه المواطن البسيط.

و في هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء فيها :”نعلم جيدا انه الغلاء في العالم كله اكي ولكن على الاقل كاين حلول ومساعدات من دولة للمواطن حنى لا حلول لا يهضروا نسمعهم لا والو” .

و أضافت قائلة:” المرجوا منكم تقديرنا الا زدتوا في كلشي زيدو حتى ناس في صالير ديالهم شوفو ناس الي كتخدم ب 50 درهم لليوم وعندهم وليدات تكلموا بغينا نسمعوكم وتلقاو معانا حل “.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” فقط غير الدرويش في مغرب اصبح يشحت الا ماتيقتونيش خرجوا سمعوا لناس في شارع، باراكة من تفاهة هضروا على معقول”.

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تعليق واحد

  1. كلام صحيح وواقعي القدرة الشرائية عند المغاربة البسطاء تدهورت كثيرا واليوم اغلبهم لا يستطيعون اقتناء أضحية العيد بسبب الاسعار المشتعلة في كل المواد الغذائية والاضاحي ايضا اللهم ان هذا منكر

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