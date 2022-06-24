الدراجي يصف الإعلاميين المغاربة المحتجزين في مطار وهران بـ”العسكر والبوليس”
هبة بريس - الرباط
يبدو أن الأبواق الإعلامية للجارة الشرقية لم تستغ الانتقادات التي طالت نظام الكابرانات بسبب منع الوفد الاعلامي المرافق للرياضيين المغاربة من تغطية مشاركتهم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، خرج الصحفي بقناة “بين سبور” حفيظ دراجي بتغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، وصف من خلالها الزملاء الصحفيين ب”العسكر والبوليس”.
وقال دراجي في تغريدته “الألعاب للرياضيين والفنيين والاعلاميين والإداريين، لا مكان فيها للمخابرات ورجال الأمن، من حق الجزائر أن ترفض دخول العسكر والبوليس.. هذه ألعاب رياضية اسقبل فيها الوفد الرياضي المغربي بحفاوة لا نظير لها”.
هذا ورفض نظام الكابرانات دخول الصحفيين المغاربة واحتجزهم لساعات طويلة بمطار وهران مانعا عنهم الانترنت أو اقتناء شريحة الهاتف النقال للتواصل، بدعوى عدم حصولها على الاعتمادات.
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4 تعليقات
نتمنى من قطر ان تطرده لانه يمثل المخابرات والبوليس للنظام العسكري الحقير المغضوب والمكروه من طرف الشعب الجزائري المغلوب على أمره.
ألا لعنة الله على الكاذبين الشمايت المطبلين لنظام عسكري ديكتاتوري فاشل سؤال واحد فقط ايها الطعارجي اذا كان الصحفيون المغاربة بوليس و مخابرات فما المانع ان يكون نصف الرياضيين المغاربة بوليسا و مخابرات ؟ ما اغباكم يا شعب بومدين الحلوف غباءكم مطلق فاق الحدود لكن لان المغرب احرجكم بمشاركته و قد كنتم تتمنون عدم مشاركته لكنه اقفل عليكم بابا كنتم تنتظرونه للطعن كعادتكم في البلد الذي كان اخر من اكل من غلته هو انت يا الطعارجي لكن عندما احرجكم المغرب فتحتم اسطوانة البوليس و المخابرات و الصحيح ان بلادكم هي التي تحتضن اكبر جيش صحفي من البوليس و المخابرات و الدليل ارتباطك انت بخالد نزار و هشام عبود المنتمي لسلك المخابرات و الصحافة في آن واحد من جهة اخرى فان الترحيب بوفدي اسبانيا و المغرب هو ترحيب مصطنع لا محل له من الاعراب وقد بدأت فضائحكم تزكم الانفاس
ياوغد ان كان هناك جاسوس اعلامي فهو انت ديال العسكر لي تعبدهم
لا تستغربوا هذا ما هو الا بوق للنظام القرقوري.قمة التخلف والجهل ولالا مسؤولية.مجموعة مجانين وبس.