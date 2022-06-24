حفيظ الدراجي

الدراجي يصف الإعلاميين المغاربة المحتجزين في مطار وهران بـ”العسكر والبوليس”

2022-06-24 / 16:07
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن الأبواق الإعلامية للجارة الشرقية لم تستغ الانتقادات التي طالت نظام الكابرانات بسبب منع الوفد الاعلامي المرافق للرياضيين المغاربة من تغطية مشاركتهم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، خرج الصحفي بقناة “بين سبور” حفيظ دراجي بتغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، وصف من خلالها الزملاء الصحفيين ب”العسكر والبوليس”.

وقال دراجي في تغريدته “الألعاب للرياضيين والفنيين والاعلاميين والإداريين، لا مكان فيها للمخابرات ورجال الأمن، من حق الجزائر أن ترفض دخول العسكر والبوليس.. هذه ألعاب رياضية اسقبل فيها الوفد الرياضي المغربي بحفاوة لا نظير لها”.

هذا ورفض نظام الكابرانات دخول الصحفيين المغاربة واحتجزهم لساعات طويلة بمطار وهران مانعا عنهم الانترنت أو اقتناء شريحة الهاتف النقال للتواصل، بدعوى عدم حصولها على الاعتمادات.

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