الأونسا: تحرير 13 مخالفة وإتلاف 10 أطنان من مخلفات الدواجن

هبة بريس

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه يواصل، مع اقتراب عيد الأضحى، تكثيف المراقبة على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي ومخلفات الدواجن بالضيعات.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم الجمعة، أن عمليات المراقبة في إطار اللجان المختلطة أسفرت عن حجز وإتلاف ما يفوق 10 أطنان من مخلفات الدواجن، وطن من أعلاف الماشية وأزيد من 300 لتر من الأدوية البيطرية غير المرخصة.

وأضاف أنه تم تحرير 13 محضر مخالفة، 3 منها تتعلق بنقل مخلفات الدواجن بكل من اليوسفية وتزنيت وخنيفرة، و3 محاضر تتعلق بجودة الأعلاف بجهة بني ملال خنيفرة، و7 محاضر تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة بكل من جهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي.

وذك ر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف مصالحه البيطرية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية.

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