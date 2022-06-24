ب6.170.000 درهما.. دعم 14 مهرجانا وتظاهرة فنية بالمغرب

2022-06-24 / 14:55
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هبة بريس

قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعم 14 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6.170.000 درهم بعدما درست 16 ملف طلب مرشح للدعم برسم الدورة الأولى لسنة 2022، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمام أعضائها.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة، التي انعقدت بمقر المركز بالرباط، قررت دعم المهرجان الدولي السينما و الهجرة بأكادير (الدورة 18) بمبلغ 700 ألف درهم ، ومهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط (الدورة 27 ) بمليون و 800 ألف درهم ، و مهرجان أسا الوطني لسينما الصحراء باسا – الزاك (الدورة 10) ب 100 ألف درهم.

كما قررت اللجنة، بحسب البلاغ، دعم مهرجان الريف للفيلم الأمازيغي (الدورة 4 ) ومهرجان كاب سبارطيل الدولي للفيلم (الدورة 8) بمبلغ 50 ألف درهم لكل واحد منهما.

وقررت اللجنة منح دعم بقيمة 100 الف درهم لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول (الدورة 14 ) و 550 ألف درهم للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة (الدورة 10) و 70 ألف درهم للمهرجان السينمائي “كاميرا التلميذ ” بالرباط (الدورة 6) و500 الف درهم للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس (الدورة 20) و 120 ألف درهم لمهرجان سيدي قاسم للسينما المغربية (الدورة 22) و 150 الف درهم للمهرجان الدولي لأفلام البيئة بشفشاون (الدورة 11).

ومنحت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعما بمليون و200 ألف درهم للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة (الدورة 22) و 80 ألف درهم للمهرجان الدولي الرباط -كوميدي- (الدورة 3) و 700 ألف درهم للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (الدورة 13).

وأشار بلاغ المركز السينمائي المغربي إلى أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية تشكلت من ادريس اليزمي رئيسا ، وكل من ياسمينة ناجي، والسعدية عطاوي، وسابرينا كاميلي، وعلي بنزكري، والغالي اكريمش، وعبد الحق افندي وطارق خلامي.

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