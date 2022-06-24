الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن ليس لديه أية أعراض حتى الآن وسوف يقوم بمهام عمله من المنزل حيث سيخضع للعزل.

وغرد الرئيس عبر حسابه بتويتر: “أعزائي المواطنين، أود أن أبلغكم بأن نتيجة اختباري لـ”كوفيد-19″ جاءت إيجابية”.

وأضاف “حتى الآن لا أعاني من أي أعراض لكنني سوف أعزل نفسي وسأستمر بخدمة شعب الصومال من المنزل”.

وأتم “أطلب منكم جميعًا الحفاظ على سلامة بعضنا البعض باتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة”.

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