المنتخب المغربي داخل القاعة يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

2022-06-24 / 13:50
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الليبي بحصة ثلاثة أهداف لصفر في مباراة ربع نهائي البطولة العربية التي تحتضنها السعودية.

و تمكنت كتيبة هشام الدكيك من التفوق على التقوقع الدفاعي الذي نهجه المنتخب الليبي، حيث أنهى أسود الأطلس الجولة الأولى بهدف يتيم، قبل أن يوسع المغاربة الفارق في آخر دقائق الجولة الثانية.

و بهذا الفوز ضمن المنتخب المغربي مقعدا له في مباراة نصف نهائي البطولة العربية، حيث سيواجه الفائز من مباراة المنتخبين المصري و الموريتاني.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة تأهل عن دور المجموعات بثلاث انتصارات أمام كل من الكويت و الصومال و موريتانيا.

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