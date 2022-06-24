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“حطّموا” سيارات وأضرموا النار بكوخ حارس.. إيقاف شخصين بالبيضاء

2022-06-24 / 13:00
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام ثلاثة أشخاص بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بشارع “لاكوطا” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، قبل أن يدخلوا في نزاع مع حارس لمرآب السيارات تطور إلى إضرامهم النار بشكل متعمد في كوخ يستغله هذا الأخير بعين المكان.

وقد أسفر التدخل للفوري لدوريات الشرطة عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة، قبل أن تقود عملية أمنية ميدانية إلى توقيف اثنين من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما في حالة تخدير متقدمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث جارية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.

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